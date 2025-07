Sigue el tiempo revuelto, con aviso amarillo en Araba y Navarra

Los toros de la ganadería avulense de José Escolar han corrido un sexto encierro de los sanfermines rápido y compacto, aunque en su último tramo, en la plaza de toros, un bravo rezagado se ha entretenido y ha arremetido sin consecuencias contra el burladero, alargando la carrera por encima de los dos minutos y 40 segundos. Con un recorrido abarrotado por coincidir la carrera en sábado, la carrera ha comenzado con incertidumbre y casi dos minutos de retraso, al caer poco antes sobre la calzada en el tramo de Santo Domingo un fragmento de uno de los balcones, hiriendo a un hombre de 58 años en el hombro. Pese al suelo mojado por la lluvia caída en las horas previas, los de Escolar no han acusado esta circunstancia, han completado el recorrido sin llegar a resbalar y a un ritmo constante, permitiendo a los mozos lucirse ante sus astas, con las que no han llegado a alcanzar a ningún participante. Ha sido el tercer año consecutivo en el que esta ganadería no ha dejado corneados a su paso, pese a ser la décima vez que participa en la feria del Toro de Pamplona, donde se le suele programar en sábado. El primer parte de asistencias recoge cuatro traslados al Hospital por contusiones y traumatismos y un quinto mozo atendido en la enfermería de la Plaza de Toros.