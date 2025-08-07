Gipuzkoa
El punto morado del Boulevard de San Sebastián reabre para prevenir y atender casos de violencia sexista en Aste Nagusia

Desde este sábado, el antiguo kiosko de prensa acogerá servicios de atención presencial por parte de profesionales. Asimismo, estarán disponibles recursos como la Casa de las Mujeres o el teléfono del Departamento de Igualdad.
El punto morado del Boulevard de San Sebastián reabre para prevenir y atender casos de violencia sexista en Aste Nagusia. REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO. Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/8/2025
Representantes del Ayuntamiento donostiarra, en la presentación de este jueves. Foto: Ayuntamiento de San Sebastián
Euskaraz irakurri: Donostiako Boulevardeko gune morea berriro ireki dute Aste Nagusian indarkeria sexistako kasuak prebenitzeko eta artatzeko
Agencias | EITB

El punto morado del Boulevard de San Sebastián se reabrirá este sábado, primer día de la Aste Nagusia donostiarra, para "prevenir y atender casos de violencia sexista" durante estas fiestas en la capital guipuzcoana. Se prestará servicio de atención las 24 horas a través de este recurso, de la Casa de las Mujeres y del propio teléfono del departamento municipal de Igualdad. Así lo ha anunciado el alcalde donostiarra, Eneko Goia, acompañado de representantes de todos los grupos municipales en el Náutico de la ciudad.

Goia ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para "celebrar una Semana Grande libre de todo tipo de violencia sexista" y ha recordado que "nuestra ciudad condena todo tipo de conductas violentas".

Desde este sábado, día de inicio de la Semana Grande donostiarra, hasta el domingo 17, estarán operativos distintos puntos y servicios de atención, disponibles 24 horas, en caso de que se produzcan casos de violencia sexista. Uno de ellos será el punto morado ubicado en el Boulevard, en el antiguo kiosko de prensa.

Estará abierto con atención presencial por parte de profesionales desde las 13:00 horas hasta las 05:00 horas. El segundo recurso disponible será la Casa de las Mujeres, ubicada en la calle Oquendo 9, donde se prestará atención entre las 05:00 y las 10:00 horas. Por último, estará disponible, como el resto del año, el número de teléfono del Departamento de Igualdad, el 630 934 994, que estará disponible a cualquier hora del día.

Goia ha recordado que la campaña de prevención de la violencia sexista se puesto en marcha, con el lema '¡Por unas fiestas libres! ¡No a la violencia sexista!', el 23 de junio con las fiestas de San Juan y continuará a lo largo del verano contando con diverso material de utilidad en euskara, castellano, francés e inglés. En estos materiales se incluye información de prevención y recomendaciones sobre cómo actuar ante agresiones sexistas y sexuales. En el marco de esta iniciativa se han repartido folletos, pulseras, chapas, pegatinas, pañuelos de cuello, tarjetas con teléfonos y datos sobre la Casa de las Mujeres.

