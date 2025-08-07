Gipuzkoa
Donostiako Boulevardeko puntu morea berriro irekiko dute Aste Nagusian, indarkeria sexista kasuak prebenitzeko eta artatzeko

Larunbat honetatik aurrera, prentsa kiosko zaharrean, profesionalek aurrez aurreko arreta zerbitzua emango dute. Era berean, Emakumeen Etxea eta Berdintasun Sailaren telefonoa ere erabilgarri egongo dira, beste baliabide batzuekin batera.

El punto morado del Boulevard de San Sebastián reabre para prevenir y atender casos de violencia sexista en Aste Nagusia. REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO. Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/8/2025

Donostiako Udalaren ordezkariak, ostegun honetako aurkezpenean. Argazkia: Donostiako Udala

Agentziak | EITB

Donostiako Boulevardeko puntu morea larunbat honetan irekiko dute berriro, Donostiako Aste Nagusiaren lehen egunean, jaietan "indarkeria sexista kasuak prebenitzeko eta artatzeko". 24 orduz emango da zerbitzua, Emakumeen Etxearen eta Berdintasun Sailaren telefonoaren bidez. Hala iragarri du Eneko Goia Donostiako alkateak hiriko nautikoan, udal talde guztien ordezkariekin batera.

Goiak "indarkeria sexistarik gabeko Aste Nagusia" ospatzeko deia egin die herritarrei, eta gogorarazi du "hiriak mota guztietako indarkeriazko jokabideak gaitzesten" dituela.

Larunbat honetatik, Donostiako Aste Nagusia hasten den egunetik, hilaren 17ra, igandea, hainbat gune eta arreta-zerbitzu egongo dira martxan, 24 orduz, indarkeria sexista kasuak artatzeko. Horietako bat Boulevardeko puntu morea izango da, garai bateko prentsa-kioskoan.

13:00etatik 05:00etara egongo da irekita, eta profesionalek aurrez aurreko arreta emango dute bertan. Bigarren baliabidea Emakumeen Etxea izango da, Okendo kaleko 9. zenbakian, eta bertan arreta emango da 05:00etatik 10:00etara. Azkenik, urteko gainerako egunetan bezala, Berdintasun Sailaren telefono-zenbakia egongo da eskuragarri, 630 934 994, eguneko edozein ordutan.

Goiak gogorarazi du indarkeria sexistaren prebentziorako kanpaina abian dela ekainaren 23an San Joan jaiak ospatu zirenetik, 'Jai libreen alde! Indarkeria sexistari ez!' lelopean. Uda osoan zehar egongo da indarrean, hainbat material erabilgarrirekin, euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez. Material horietan, prebentzio-informazioa eta eraso sexisten eta sexu-erasoen aurrean nola jokatu jakiteko gomendioak jasotzen dira. Ekimen horren baitan eskuorriak, eskumuturrekoak, txapak, eranskailuak, lepoko zapiak, telefonodun txartelak eta Emakumeen Etxeari buruzko datuak banatu dira.

Donostia Donostiako Aste Nagusia 2025 Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa Matxismoa Indarkeria matxista Feminismoa Sexu erasoak Donostiako Udala Gizartea
