Las 50 personas migrantes que viven en la calle en el barrio donostiarra de Amara serán alojadas en Arantzazu
Ante la situación que están viviendo varias personas migrantes, en su mayoría procedentes de Mali y actualmente ubicadas en el barrio donostiarra de Amara Berri, la Diputación Foral de Gipuzkoa, en coordinación con el Ayuntamiento de Donostia, ha habilitado de forma extraordinaria y temporal un recurso de alojamiento en Arantzazu, según ha podido saber EITB.
Según informan las instituciones en una nota, el recurso tiene capacidad para acoger a 50 personas, mientras esperan poder iniciar los trámites para solicitar protección internacional. “Esta actuación se enmarca en la coordinación interinstitucional y tiene como objetivo ofrecer una respuesta urgente a una necesidad social apremiante”, han explicado.
No obstante, ambas instituciones consideran “preocupante la inacción y la falta de iniciativa del Gobierno español ante esta situación”. “La insuficiencia del sistema estatal de acogida está dejando en una situación de vulnerabilidad a decenas de personas migrantes”, han advertido. “Ante esta falta de respuesta por parte del Gobierno español, son las instituciones vascas las que han asumido, una vez más, la responsabilidad de ofrecer una solución inmediata y urgente, de carácter provisional”, ha reprochado.
Diputación y Ayuntamiento han subrayado la necesidad de que el Gobierno español “agilice los procedimientos y active los recursos necesarios” para garantizar “una acogida digna y evitar situaciones de desprotección”.
El alcalde de Donostia-San Sebastián, Eneko Goia, ha vuelto a insistir en que se trata de "un problema global" que no es competencia municipal sino de la Administración del Estado, porque la acumulación de esos migrantes es consecuencia de la dilación en los trámites de petición de asilo, Goia ha dicho que es un asunto que "preocupa y ocupa" al Ayuntamiento.
Porque "no es solamente una cuestión de competencias" sino "una cuestión de humanidad", ha remarcado el alcalde, en declaraciones a los medios informativos tras presentar, en la terraza junto al club náutico la campaña contra las agresiones sexistas en la Semana Grande donostiarra.
Ha advertido que "tratar de dar una respuesta solamente desde lo local a un problema global, es como intentar abarcar el océano en un dedal".
El alcalde ha sido además preguntado por la participación "sin talante festivo" de la Asociación Vecinal de Amara Berri en el cañonazo de la Semana Grande, según anunció ayer en un comunicado, en el que criticó la actitud del Ayuntamiento ante la precaria situación de los malienses en su barrio. "Respeto, desde luego, la forma en la que quieran participar en el cañonazo", ha respondido Goia.
"Es verdad que en estos últimos meses ha adquirido protagonismo", ha indicado el alcalde, en alusión a la solidaridad y ayuda que ha prestado la entidad y numerosos residentes a los migrantes que malviven en la plaza de las Cofradías de Amara.
Goia ha agradecido dicha labor ante esa "situación excepcional", al igual que "toda la aportación que han realizado a lo largo de su historia a la vida del barrio".
