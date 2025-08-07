Gipuzkoa
Donostiako Amara auzoan kalean bizi diren 50 pertsona migratzaileei Arantzazun ostatu emango diete

Gipuzkoako Foru Aldundiak, Donostiako Udalarekin lankidetzan, aldi baterako ostatu bat prestatu du herri horretan.

Migratzaileen kolektiboak bazkari bat antolatu zuen Amara auzoaren elkartasuna eskertzeko. Artxiboko irudia.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hainbat migratzaile, gehienak Malitik etorriak, Donostiako Amara Berri auzoan bizitzen ari diren egoeraren aurrean, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Donostiako Udalarekin lankidetzan,  aldi baterako ostatu berezi eta bat prestatu du Arantzazun, EITBk jakin ahal izan duenez.

Erakundeek ohar baten bidez jakinarazi dutenez, baliabideak 50 pertsona hartzeko gaitasuna du, asilo eskaerak ebatzi bitartean. "Erakundeen arteko koordinazioa bultzatuta, beharrizan sozial bati premiazko erantzuna ematea da helburua", azaldu dute EAEko erakundeek.

Hala ere, bi erakundeek "kezkagarritzat" jo dute "Espainiako Gobernuak egoera horren aurrean duen ekimenik eza". "Estatuko harrera sistema nahikoa ez izateak zaurgarritasun egoeran uzten ditu dozenaka migratzaile", ohartarazi dute. "Espainiako Gobernuaren erantzun falta horren aurrean, euskal erakundeek hartu dute beren gain, beste behin ere, behin-behineko eta premiazko irtenbide bat eskaintzeko erantzukizuna", erantsi dutenez.

Aldundiak eta Udalak azpimarratu dute beharrezkoa dela Espainiako Gobernuak "prozedurak arintzea eta beharrezkoak diren baliabideak maartxan jartzea", "harrera duina bermatzeko eta babesgabetasun egoerak saihesteko".

Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Udala

Estatuko harrera sistema nahikoa ez izateak zaurgarritasun egoeran uzten ditu dozenaka migratzaile

Eneko Goia Donostiako alkateak berriro esan du "arazo globala" dela, eta ez dela Udalaren eskumena, Estatuko Administrazioarena baizik, migratzaile horien pilaketa asiloa eskatzeko tramiteen atzerapenaren ondorioa baita. Goiak esan du Udala "kezkatzen" duen gaia dela. Izan ere, "ez da eskumen kontua bakarrik", baizik eta "gizatasun kontua", azpimarratu du alkateak.

Ohartarazi duenez, "arazo global bati tokian tokikotik bakarrik erantzuna ematen saiatzea, ozeanoa titare batean biltzen saiatzea bezala da".

Eneko Goia, Donostiako alkatea

Arazo global bati maila lokaletik bakarrik erantzuna ematen saiatzea, ozeanoa titare batean biltzen saiatzea bezala da

Alkateari, gainera, Amara Berriko Auzo Elkarteak Aste Nagusiko kanoikadan "jai-girorik gabe" parte hartzeko asmoaz duen galdetu diote alkateari. Udalak bere auzoko maliarren egoera prekarioaren aurrean duen jarrera kritikatu zuen auzoko elkarteak, eta "premiazko neurriak" hartzeko eskatu zion. "Errespetatu egiten dut, noski, kanoikadan nola parte hartu nahi duten", erantzun du Goiak.

"Egia da azken hilabete hauetan protagonismoa hartu dutela", adierazi du alkateak, herritarrek migratzaileei emandako elkartasuna eta laguntza goraipatuz.

"Salbuespenezko egoera" horren aurrean egindako lana eskertu du Goiak, baita "auzoari historian zehar egin dioten ekarpen guztia" ere.

