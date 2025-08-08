Justicia
El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, niega que haya jueces 'antieuskera': "Es una invención"

El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte. Foto: EITB MEDIA
Euskaraz irakurri: Aner Uriarte Bilboko epaile dekanoak ukatu egin du 'euskararen aurkako' epailerik dagoenik: "Asmakeria bat da"
Agencias | EITB

Con relación a las últimas sentencias que modifican algunas ofertas públicas de empleo por los requisitos de euskera establecidos, el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, ha negado que exista una idea "concertada" contra el euskera en la administración de justicia.

Euskera Bilbao Sociedad

