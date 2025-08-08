Nuevo caso de canibalismo neolítico en Atapuerca
Un grupo de investigadores han descubierto los restos de al menos 11 individuos que fueron despellejados, descarnados, cocinados y consumidos hace alrededor de 5.700 años en el Yacimiento de Atapuerca.
Un grupo de investigadores ha descubierto un nuevo caso de canibalismo en la cueva El Mirador del Yacimiento de Atapuerca (Burgos). Según han explicado, este hecho podría haberse sucedido hace unos 5.700 años, Neolítico final, debido a conflictos locales, sin que se haya detectado indicio alguno relacionado con ceremonias o rituales.
Tal y como ha informado el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES), los restos encontrados corresponde al menos a once individuos, que fueron despellejados, descarnados, fracturados cocinados y finalmente consumidos, según las mismas evidencias halladas en los huesos.
A pesar de ello, el mismo instituto subraya que la carga simbólica del canibalismo es una de las conductas más complejas de interpretar, por la complejidad que tiene el mero hecho de su consumo por parte de otros humanos.
El IPHES ha destacado la relevancia del hallazgo, puesto que se desconocía que existiera canibalismo en este momento temporal. Así pues, se corrobora que es una conducta "mucho más común" de lo que se pensaba.
Este estudio se suma al hallazgo también realizado en la cueva de El Mirador, donde ya se había documentado otro caso de canibalismo. Este se situaría en la Edad de Bronce, hace entre 4.600 y 4.100 años.
Ni ceremonias ni hambruna
Los restos humanos han sido descubiertos en estado excepcional, en los que se han podido identificar marcas de corte, fracturas para acceder a la médula, cocinado e incluso marcas de dientes humanos.
Según ha informado IPHES, todos los individuos consumidos eran de origen local y fueron devorados en un espacio breve de tiempo. Por ello, todo apunta a un posible acto de violencia entre comunidades campesinas del lugar.
Más noticias sobre sociedad
El Movimiento Feminista de Vitoria-Gasteiz denuncia dos agresiones sexuales "de alta intensidad" durante la noche del jueves
La concentración de repulsa tendrá lugar este sábado a las 20:00 horas en la plaza de la Virgen Blanca. Además de denunciar las últimas agresiones, se pretende poner el foco sobre los agresores.
Los primeros 50 ejemplares de atún rojo ya están en las jaulas de engorde de Azti y Balfego en Getaria
Los primeros 50 ejemplares de atún rojo se encuentran ya en las dos jaulas del criadero marino de engorde de Getaria. Los túnidos serán alimentados hasta finales de octubre con sardinas y verdeles congelados y se sacrificarán a finales de ese mes.
Las 50 personas migrantes que viven en la calle en el barrio donostiarra de Amara serán alojadas en Arantzazu
La Diputación Foral de Gipuzkoa, en coordinación con el Ayuntamiento de Donostia, ha habilitado de forma extraordinaria y temporal un recurso de alojamiento en Oñati.
El punto morado del Boulevard de San Sebastián reabre para prevenir y atender casos de violencia sexista en Aste Nagusia
Desde este sábado, el antiguo kiosko de prensa acogerá servicios de atención presencial por parte de profesionales. Asimismo, estarán disponibles recursos como la Casa de las Mujeres o el teléfono del Departamento de Igualdad.
La bajada de Edurne y Celedón Txiki abarrota la Plaza de la Virgen Blanca en el día de los 'txikis'
Aiora Díaz, una joven neska de 12 años de la cuadrilla Los Alegríos, y Eñaut Sáenz de Viteri, un blusa de 10 años de la cuadrilla Galtzagorri, han sido los encargados de dar vida a Edurne y Celedón Txiki. A mediodía el txupinazo ha marcado el comienzo de la bajada desde la torre de la iglesia de San Miguel de los muñecos de Celedón Txiki y Edurne. Una vez hecho el descenso, Aiora y Eñaut han regresado a la balconada de San Miguel desde donde han hecho un llamamiento a disfrutar de la fiesta a todos los niños y niñas de Vitoria-Gasteiz.
Osakidetza pone en marcha el primer estudio del Estado para la detección precoz de diabetes tipo 1 en la población pediátrica
Más de 6.000 personas participarán en el estudio dirigido por Euskadi, cuyo objetivo es identificar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas clínicos, disminuyendo así complicaciones y permitiendo actuar de manera anticipada.
PP y Vox prohíben celebrar actos islámicos en espacios públicos en la localidad murciana de Jumilla
Estará prohibido celebrar, en público, actos lúdicos como la Fiesta del Cordero, típica de la cultura musulmana. Jumilla abre así la veda a la institucionalización de la xenofobia al convertirse en el primer consistorio en aprobar una medida que atenta contra la “libertad religiosa".
La población en la CAV crece en 2355 personas gracias a la llegada de extranjeros
Por origen, el colectivo extranjero más numeroso de residentes en Euskadi ha nacido en Colombia (1400), seguido de Marruecos (830) y Venezuela (760).
Declarado un nuevo incendio entre Artajona y Añorbe, que los bomberos logran estabilizar
Se trata de un incendio que ha comenzado a las 18:13 horas y que no está relacionado con los dos que se iniciaron este martes y afecta a una zona de campos de cereal cosechados con una masa forestal cercana.