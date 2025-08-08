Arqueología
Nuevo caso de canibalismo neolítico en Atapuerca

Un grupo de investigadores han descubierto los restos de al menos 11 individuos que fueron despellejados, descarnados, cocinados y consumidos hace alrededor de 5.700 años en el Yacimiento de Atapuerca.

Detalle de la vértebra cervical infantil de un niño o niña de entre 2 y 5 años con marcas de corte que evidencian prácticas de canibalismo por parte de sus congéneres.
Detalle de la vértebra cervical infantil con marcas de corte que evidencian prácticas de canibalismo. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Neolitoko kanibalismoaren aztarna berriak aurkitu dituzte Atapuercan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un grupo de investigadores ha descubierto un nuevo caso de canibalismo en la cueva El Mirador del Yacimiento de Atapuerca (Burgos). Según han explicado, este hecho podría haberse sucedido hace unos 5.700 años, Neolítico final, debido a conflictos locales, sin que se haya detectado indicio alguno relacionado con ceremonias o rituales.

Tal y como ha informado el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES), los restos encontrados corresponde al menos a once individuos, que fueron despellejados, descarnados, fracturados cocinados y finalmente consumidos, según las mismas evidencias halladas en los huesos.

A pesar de ello, el mismo instituto subraya que la carga simbólica del canibalismo es una de las conductas más complejas de interpretar, por la complejidad que tiene el mero hecho de su consumo por parte de otros humanos.

El IPHES ha destacado la relevancia del hallazgo, puesto que se desconocía que existiera canibalismo en este momento temporal. Así pues, se corrobora que es una conducta "mucho más común" de lo que se pensaba.

Este estudio se suma al hallazgo también realizado en la cueva de El Mirador, donde ya se había documentado otro caso de canibalismo. Este se situaría en la Edad de Bronce, hace entre 4.600 y 4.100 años.

Restos hallado por el Instituto Catalán de Paleoecologia Humana y Evolución Social (IPHES). Foto: EFE.

Ni ceremonias ni hambruna

Los restos humanos han sido descubiertos en estado excepcional, en los que se han podido identificar marcas de corte, fracturas para acceder a la médula, cocinado e incluso marcas de dientes humanos.

Según ha informado IPHES, todos los individuos consumidos eran de origen local y fueron devorados en un espacio breve de tiempo. Por ello, todo apunta a un posible acto de violencia entre comunidades campesinas del lugar.

Un equipo multidisciplinar de investigadores ha descrito un nuevo episodio de canibalismo en el Yacimiento de Atapuerca (Burgos), un evento ocurrido hace unos 5.700 años -en el Neolítico final- debido probablemente a conflictos locales entre grupos pero sin que se hayan detectado indicios relacionados con ceremonias o rituales. Es la principal conclusión de un estudio, publicado hoy en la revista Scientific Reports, que ha permitido documentar un episodio de violencia entre grupos ganaderos del neolítico que derivó en un caso de canibalismo. Los restos encontrados en la cueva de El Mirador corresponden al menos a once individuos, incluidos niños, adolescentes y adultos que fueron despellejados, descarnados, desarticulados, fracturados, cocinados y finalmente consumidos, según las evidencias que los investigadores han hallado en los huesos, ha informado el Instituto Catalán de Paleoecologia Humana y Evolución Social (IPHES), que ha coordinado los estudios junto al Instituto de Arqueología de Mérida.-EFE/Instituto Catalán de Paleoecologia Humana y Evolución Social (IPHES)

Restos con marcas propias de canibalismo. Foto: EFE.

