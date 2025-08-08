Nuevo caso de canibalismo neolítico en Atapuerca

Un grupo de investigadores ha descubierto un nuevo caso de canibalismo en la cueva El Mirador del Yacimiento de Atapuerca (Burgos). Según han explicado, este hecho podría haberse sucedido hace unos 5.700 años, Neolítico final, debido a conflictos locales, sin que se haya detectado indicio alguno relacionado con ceremonias o rituales.

Tal y como ha informado el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES), los restos encontrados corresponde al menos a once individuos, que fueron despellejados, descarnados, fracturados cocinados y finalmente consumidos, según las mismas evidencias halladas en los huesos.

A pesar de ello, el mismo instituto subraya que la carga simbólica del canibalismo es una de las conductas más complejas de interpretar, por la complejidad que tiene el mero hecho de su consumo por parte de otros humanos.

El IPHES ha destacado la relevancia del hallazgo, puesto que se desconocía que existiera canibalismo en este momento temporal. Así pues, se corrobora que es una conducta "mucho más común" de lo que se pensaba.

Este estudio se suma al hallazgo también realizado en la cueva de El Mirador, donde ya se había documentado otro caso de canibalismo. Este se situaría en la Edad de Bronce, hace entre 4.600 y 4.100 años.