Neolitoko kanibalismoaren aztarna berriak aurkitu dituzte Atapuercan
Ikertzaile talde batek gutxienez 11 pertsonaren aztarnak aurkitu ditu Atapuercako aztarnategian. Azaldu dutenez, aztarnek 5.700 urte inguru dute, eta larrutu, hezurra eta haragia bereizi, kozinatu eta kontsumitu izanaren markak dituzte.
Ikertzaile talde batek beste kanibalismo kasu berri bat aurkitu du El Mirador kobazuloena, Atapuercako aztarnategian (Burgos). Azaldu dutenez, gertaera hori duela 5.700 urte gertatu omen zen, Neolito amaieran, tokiko gatazken ondorioz, zeremonia edo erritualekin zerikusia duen zantzurik antzeman gabe.
Giza Paleoekologiaren eta Gizarte Bilakaeraren Kataluniako Institutuak (IPHES) jakinarazi duenez, aurkitutako hezurrak gutxienez 11 pertsonari dagozkie. Horietan, larrutu, hezurra eta haragia bereizi, hezurrak hautsi, prestatu eta, azkenik, kontsumitu zituztelaren ebidentziak ageri dira.
Hala eta guztiz ere, institutu berak azpimarratu du kanibalismoaren karga sinbolikoa interpretatzeko jokabide konplexuenetako bat dela, beste gizaki batzuek kontsumitze hutsak duen konplexutasunagatik.
IPHESek aurkikuntzaren garrantzia azpimarratu du, ez baitzekien une horretan kanibalismorik zegoenik. Beraz, jokabide hori uste zena baino "askoz ohikoagoa" dela berresten da.
Aipatu beharra dago, El Mirador kobazuloa bertan beste kanibalismo-kasu bat dokumentatu zela. Hori Brontze Aroan kokatu zuten adituek, duela 4.600 eta 4.100 urte bitartean.
Ez zeremoniarik, ez goseterik
Hezurrak oso egoera onean aurkitu dira, eta, horietan, ebaketa-markak, muinera heltzeko hausturak, kozinatu izanaren aztarnak eta baita giza hortzen markak ere identifikatu ahal izan dira.
IPHESek jakinarazi duenez, kontsumitutako pertsona guztiak bertakoak ziren eta denbora laburrean "kontsumitu" zituzten. Hori dela eta, badirudi tokiko nekazari-komunitateen arteko indarkeria-ekintza bat izan zitekeela.
