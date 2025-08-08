Arkeologia
Kanibalismo arrastoak topatu dituzte Atapuercan

18:00 - 20:00
Atapuercako aztarnategia. Bideotik hartutako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ikertzaile talde batek beste kanibalismo kasu berri bat aurkitu du El Mirador kobazuloan, Atapuercako aztarnategian (Burgos). Duela 5.700 urte gertatu omen zen, Neolito amaieran, tokiko gatazken ondorioz, zeremonia edo erritualekin zerikusia duen zantzurik atzeman gabe. Lehen nekazari taldeen arteko liskarrak ohikoak ziren, eta oso bortitzak gainera. Beste tribuetakoak hiltzeaz gain, kanibalismoa praktikatzen zuten. Hala ere, badira kanibalismoaren ebidentziak beste aztarnategi askotan; adibidez, Isturitzen (Nafarroa Beherea).

Gizartea Nafarroa Beherea Zientzia Historia Burgos

