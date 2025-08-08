Un cañonazo con estruendo solidario prenderá este sábado la mecha de la Semana Grande donostiarra
Un cañonazo con estruendo solidario, protagonizado por el Banco de Alimentos y la Asociación Vecinal de Amara Berri, prenderá este sábado la mecha de las fiestas de Semana Grande de Donostia-San Sebastián, que incluirán 387 actividades a lo largo de ocho jornadas en una treintena de calles y plazas de la ciudad.
Representantes de Donostia Festak, junto con algunos de los protagonistas de la primera jornada festiva, han ofrecido este viernes una rueda de prensa en San Sebastián para desvelar algunos detalles del arranque de la Aste Nagusia.
El tradicional cañonazo, lanzado desde la terraza consistorial, tendrá este año como invitados al Banco de Alimentos, galardonado recientemente con la Medalla al Mérito Ciudadano, y la Asociación Vecinal de Amara Berri, a la que se agradece su implicación en la organización de actividades festivas a lo largo de los años.
Tras el estruendo del cañón y la lluvia de confetis blanca y azul que cae sobre los asistentes que acuden a este acto multitudinario, las fiestas donostiarras volverán a teñirse de color con la celebración del Holi Fest.
Esta iniciativa importada de la India, en la que los asistentes bailan y se lanzan polvos de colores, contará como maestras de ceremonias con Aitana Grandes, DJ Troti y Lorea Intxausti, quienes prometen "mucha diversión" y adelantan la presencia, como fin de juerga, de los bomberos para "limpiar" la calle y "regar" a los asistentes.
60 aniversario del concurso de fuegos
El programa festivo mantiene sus grandes clásicos como el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, que celebra su 60 aniversario con una edición especial en la que siete casas pirotécnicas que han sido galardonadas en este certamen -cuatro españolas, dos italianas y una alemana- serán las encargadas de iluminar el cielo donostiarra.
Además, el espectáculo piromusical que cerrará la Aste Nagusia será especial y contará con la interpretación de tres temas musicales en directo, a cargo de Izaro, Janus Lester y la Txaranga Joselontxos y, a continuación, se ofrecerá un espectáculo láser sobre la bahía.
Abordaje pirata
Los conciertos en Sagüés, con actuaciones como la de Leire Martínez, excantante de La Oreja de Van Gogh, y el abordaje pirata en el que los participantes deben navegar entre el muelle y la playa de La Concha sobre balsas construidas con bidones o colchonetas continúan en la programación festiva, junto a otros clásicos como los concursos gastronómicos y los gigantes y cabezudos.
El Consistorio reforzará su campaña contra la violencia machista durante las fiestas de Semana Grande en las que funcionarán dos puntos morados. En este sentido, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha deseado que todos los ciudadanos disfruten de una Aste Nagusia "alegre y festiva en la que todas las personas puedan disfrutar en igualdad".
Fuera del programa festivo, además de las tres corridas de toros en el coso de Illunbe, la oferta cultural de San Sebastián se extiende por diferentes recintos entre ellos el teatro Victoria Eugenia, donde Fernando Guillen Cuervo presenta hasta el domingo 'Testigo de cargo', una reinterpretación del clásico de Agatha Christie bajo la dirección escénica de Fernando Bernués.
Más noticias sobre sociedad
Cruz Roja traslada a los migrantes de Mali que pernoctan en San Sebastián a un alojamiento temporal en Oñati
Cruz Roja ha trasladado a Oñati a los migrantes malienses que pernoctaban en San Sebastián a un alojamiento temporal. Los 50 migrantes de origen african que se encontraban en la calle del barrio de Amara han sido realojados en el refugio de Arantzazu durante la tramitación de la demanda de asilo- El traslado ha partido este viernes desde el colegio público Amara Berri, cercano a la plaza de las Cofradías de San Sebastián.
La fundación Joxe Mari Kortaren Bidetik pone fin a su andadura 25 años después del asesinato del empresario
Hoy se cumplen 25 años desde que ETA asesinó al empresario zumaiarra Joxe Mari Korta. Su familia y amigos le rendirán un sencillo homenaje en el cementerio de Arroa. Coincidiendo con este aniversario redondo, se dará por concluida la labor de la fundación creada a partir de los valores que él representaba y que lleva su nombre.
Detectado en Bidarte el segundo caso autóctono de chikunguña, la enfermedad transmitida por el mosquito tigre
La localidad será fumigada, durante aproximádamente una hora, la noche del viernes; concretamente, en la madrugada del sábado 9, a las 03:00 horas.
Detenido un hombre de 48 años en Bilbao por incendiar la fachada de una vivienda
El fuego no ha dejado heridos. El detenido ha sido localizado en la zona grabando los hechos con un teléfono móvil.
El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, niega que haya jueces 'antieuskera': "Es una invención"
Con relación a las últimas sentencias que modifican algunas ofertas públicas de empleo por los requisitos de euskera establecidos, el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, ha negado que exista una idea "concertada" contra el euskera en la administración de justicia.
Nuevo caso de canibalismo neolítico en Atapuerca
Un grupo de investigadores han descubierto los restos de al menos 11 individuos que fueron despellejados, descarnados, cocinados y consumidos hace alrededor de 5.700 años en el Yacimiento de Atapuerca.
El Movimiento Feminista de Vitoria-Gasteiz denuncia dos agresiones sexuales "de alta intensidad" durante la noche del jueves
La concentración de repulsa tendrá lugar este sábado a las 20:00 horas en la plaza de la Virgen Blanca. Además de denunciar las últimas agresiones, se pretende poner el foco sobre los agresores.
Los primeros 50 ejemplares de atún rojo ya están en las jaulas de engorde de Azti y Balfego en Getaria
Los primeros 50 ejemplares de atún rojo se encuentran ya en las dos jaulas del criadero marino de engorde de Getaria. Los túnidos serán alimentados hasta finales de octubre con sardinas y verdeles congelados y se sacrificarán a finales de ese mes.
Las 50 personas migrantes que viven en la calle en el barrio donostiarra de Amara serán alojadas en Arantzazu
La Diputación Foral de Gipuzkoa, en coordinación con el Ayuntamiento de Donostia, ha habilitado de forma extraordinaria y temporal un recurso de alojamiento en Oñati.