Un cañonazo con estruendo solidario prenderá este sábado la mecha de la Semana Grande donostiarra

El tradicional cañonazo, lanzado desde la terraza consistorial, tendrá este año como invitados al Banco de Alimentos y la Asociación Vecinal de Amara Berri. Representantes de Donostia Festak han ofrecido una rueda de prensa para desvelar algunos detalles del arranque de la Aste Nagusia.
Cañonazo de inicio de la Semana Grande donostiarra. Imagen de archivo.
Agencias | EITB

Última actualización

Un cañonazo con estruendo solidario, protagonizado por el Banco de Alimentos y la Asociación Vecinal de Amara Berri, prenderá este sábado la mecha de las fiestas de Semana Grande de Donostia-San Sebastián, que incluirán 387 actividades a lo largo de ocho jornadas en una treintena de calles y plazas de la ciudad.

Representantes de Donostia Festak, junto con algunos de los protagonistas de la primera jornada festiva, han ofrecido este viernes una rueda de prensa en San Sebastián para desvelar algunos detalles del arranque de la Aste Nagusia.

El tradicional cañonazo, lanzado desde la terraza consistorial, tendrá este año como invitados al Banco de Alimentos, galardonado recientemente con la Medalla al Mérito Ciudadano, y la Asociación Vecinal de Amara Berri, a la que se agradece su implicación en la organización de actividades festivas a lo largo de los años.

Tras el estruendo del cañón y la lluvia de confetis blanca y azul que cae sobre los asistentes que acuden a este acto multitudinario, las fiestas donostiarras volverán a teñirse de color con la celebración del Holi Fest.

Esta iniciativa importada de la India, en la que los asistentes bailan y se lanzan polvos de colores, contará como maestras de ceremonias con Aitana Grandes, DJ Troti y Lorea Intxausti, quienes prometen "mucha diversión" y adelantan la presencia, como fin de juerga, de los bomberos para "limpiar" la calle y "regar" a los asistentes.

60 aniversario del concurso de fuegos

El programa festivo mantiene sus grandes clásicos como el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, que celebra su 60 aniversario con una edición especial en la que siete casas pirotécnicas que han sido galardonadas en este certamen -cuatro españolas, dos italianas y una alemana- serán las encargadas de iluminar el cielo donostiarra.

Además, el espectáculo piromusical que cerrará la Aste Nagusia será especial y contará con la interpretación de tres temas musicales en directo, a cargo de Izaro, Janus Lester y la Txaranga Joselontxos y, a continuación, se ofrecerá un espectáculo láser sobre la bahía.

Abordaje pirata

Los conciertos en Sagüés, con actuaciones como la de Leire Martínez, excantante de La Oreja de Van Gogh, y el abordaje pirata en el que los participantes deben navegar entre el muelle y la playa de La Concha sobre balsas construidas con bidones o colchonetas continúan en la programación festiva, junto a otros clásicos como los concursos gastronómicos y los gigantes y cabezudos.

El Consistorio reforzará su campaña contra la violencia machista durante las fiestas de Semana Grande en las que funcionarán dos puntos morados. En este sentido, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha deseado que todos los ciudadanos disfruten de una Aste Nagusia "alegre y festiva en la que todas las personas puedan disfrutar en igualdad".

Fuera del programa festivo, además de las tres corridas de toros en el coso de Illunbe, la oferta cultural de San Sebastián se extiende por diferentes recintos entre ellos el teatro Victoria Eugenia, donde Fernando Guillen Cuervo presenta hasta el domingo 'Testigo de cargo', una reinterpretación del clásico de Agatha Christie bajo la dirección escénica de Fernando Bernués.

 

Gurutze Gorriak Oñatira eraman ditu gaua Donostian igarotzen zuten Maliko migratzaileak, aldi baterako ostatu batera Amara auzoan kalean zeuden 50 afrikarrei Arantzazuko aterpean eman diete ostatu, asilo eskaria bideratu bitartean Ostiral honetan abiatu da lekualdaketa Amara Berri ikastetxe publikotik, Donostiako Kofradien plazatik gertu.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cruz Roja traslada a los migrantes de Mali que pernoctan en San Sebastián a un alojamiento temporal en Oñati

Cruz Roja ha trasladado a Oñati a los migrantes malienses que pernoctaban en San Sebastián a un alojamiento temporal. Los 50 migrantes de origen african que se encontraban en la calle del barrio de Amara han sido realojados en el refugio de Arantzazu durante la tramitación de la demanda de asilo- El traslado ha partido este viernes desde el colegio público Amara Berri, cercano a la plaza de las Cofradías de San Sebastián.

