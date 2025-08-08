Elkartasun kanoikada batek piztuko du larunbat honetan Donostiako Aste Nagusiaren metxa
Udaletxetik jaurti ohi duten kanoikadak Elikagaien Bankua eta Amara Berriko Auzo Elkartea izango ditu protagonista aurten. Donostia Festak elkarteko ordezkariek prentsaurrekoa eskaini dute Aste Nagusiaren hasierari buruzko xehetasunak emateko.
Elikagaien Bankua eta Amara Berriko Auzo Elkartea protagonista izango dituen kanoikada batek piztuko du Donostiako Aste Nagusiko jaietako metxa larunbat honetan. 387 ekitaldi izango dira zortzi egunetan zehar hiriko 30 bat kale eta plazatan.
Donostia Festakeko ordezkariek prentsaurrekoa eman dute gaur Donostian, jaietako lehen eguneko protagonistetako batzuekin batera, Aste Nagusiaren hasierari buruzko xehetasunak emateko.
Kanoiaren burrunba izan eta ekitaldi jendetsu horretara bertaratzen direnen gainean konfeti txuri-urdina erori ostean, Donostiako jaiak kolorez tindatuko dira Holi Fest jaiarekin.
Indiatik ekarritako ekitaldi horretan, parte-hartzaileek dantza egin eta elkarri koloretako hautsak botako dizkiote. Aitana Grandes, DJ Troti eta Lorea Intxausti izango dira zeremoniako maisuak, eta "dibertimendu handia" agindu dute. Suhiltzaileak ere bertan izango direla iragarri dute, kalea "garbitzeko" eta bertaratutakoak "ureztatzeko".
Su lehiaketaren 60. urteurrena
Jai-egitarauak bere klasiko handienei eutsiko die, Su Artifizialen Nazioarteko Lehiaketari, besteak beste, edizio berezi batekin ospatuko baitu 60. urteurrena; aurretik sariak eskuratu dituzten zazpi piroteknia etxe (lau espainiar, bi italiar eta alemaniar bat) arduratuko dira aurten Donostiako zerua argitzeaz.
Gainera, Aste Nagusia itxiko duen ikuskizun piromusikala berezia izango da, hiru abesti zuzenean eskainiko dituzte Izarok, Janus Lesterrek eta Joselontxos txarangak, eta, ondoren, laser ikuskizun bat izango da badian.
Piraten abordatzea
Leire Martinez La Oreja de Van Gogh taldeko abeslari ohiak kontzertua eskainiko du Saguesen. Kaiaren eta Kontxako hondartzaren artean bidoi edo koltxonetak erabiliz eraikitako baltsen gainean nabigatu behar duten piratek jarraipena emango diote egitarauari, eta festetako beste klasiko batzuk ere izango dira, lehiaketa gastronomikoak eta erraldoi eta buruhandiak tartean.
Udalak indarkeria matxistaren aurkako kanpaina sendotuko du Aste Nagusiko jaietan, eta bi gune more izango dira. Eneko Goia Donostiako alkateak herritar guztiek "jai giroan" Aste Nagusi "alai" bat izatea nahi duela esan du, "pertsona guztiek berdintasunean gozatzeko aukera izan dezaten".
Egitarautik kanpo, Illunben hiru zezenketa izateaz gain, Donostiako kultura eskaintza hainbat esparrutan izango da, besteak beste, Victoria Eugenia antzokian. Fernando Guillen Cuervok Akusazioaren lekukoa Agatha Christieren klasikoaren berrinterpretazio bat aurkeztuko du bertan igandera arte, Fernando Bernuesen zuzendaritzapean.
Kanibalismo arrastoak topatu dituzte Atapuercan
Ikertzaile talde batek beste kanibalismo kasu berri bat aurkitu du El Mirador kobazuloan, Atapuercako aztarnategian (Burgos). Duela 5.700 urte gertatu omen zen, Neolito amaieran, tokiko gatazken ondorioz, zeremonia edo erritualekin zerikusia duen zantzurik atzeman gabe. Lehen nekazari taldeen arteko liskarrak ohikoak ziren, eta oso bortitzak gainera. Beste tribuetakoak hiltzeaz gain, kanibalismoa praktikatzen zuten. Hala ere, badira kanibalismoaren ebidentziak beste aztarnategi askotan; adibidez, Isturitzen (Nafarroa Beherea).
Orain Jumillan edo lehenago Torre Pachecon gertatutakoaren atzean "asmo politiko garbia" ikusten du Othmanek
Zornotzan bizi den musulman honek ETBri esan dionez, baldintza soziekonomiko apaleko tokiak dira, baliabide gutxikoa bertako jendea, kanpotik lanera doana, "ia esklabutza egoeran" bada ere. Horren hitzetan, osagai horiek baliatzen dituzte "sumindura eragin eta etekin politikoa ateratzeko".
Arantzazura eraman dituzte jada Donostian kalean bizitzen egon diren Maliko 50 migratzaileak
Gurutze Gorriak Oñatira eraman ditu gaua Donostian igarotzen zuten Maliko migratzaileak, aldi baterako ostatu batera. Amara auzoan kalean zeuden 50 afrikarrei Arantzazuko aterpean eman diete ostatu, asilo eskaria bideratu bitartean. Ostiral honetan eraman dituzte Amara Berri ikastetxe publikotik, Donostiako Kofradien plaza ondotik.
Joxe Mari Kortaren Bidetik Fundazioak amaiera eman dio bere ibilbideari, enpresaburua hil eta 25 urtera
Gaur 25 urte bete dira ETAk Joxe Mari Korta enpresari zumaiarra hil zuenetik. Haren familiak eta lagunek omenaldi xume bat egingo diote Arroako hilerrian. Urteurren borobil honekin bat eginez, bukatutzat emango da berak ordezkatzen zituen balioetatik abiatuta sortutako fundazioaren lana.
Bidarten chikungunya bigarren kasu autoktonoa antzeman dute, tigre-eltxoek transmititzen duten gaixotasuna
Ipar Euskal Herriko autoritateek herria fumigatuko dute larunbat goizaldean, abuztuaren 9an, 03:00etan.
Gizon bat atxilotu dute Bilbon, Atxuri auzoko eraikin bateko fatxadari su emateagatik
Suak ez du inor zauritu. Sutea telefono mugikor batekin grabatzen topatu dute inguru horretan atxilotutako gizona.
Aner Uriarte Bilboko epaile dekanoak ukatu egin du euskararen aurkako epailerik dagoenik: "Asmakeria bat da"
Lan-eskaintza publiko batzuetan euskararen ezagutzaren inguruan ezarritako baldintzak aldatu dituzten azken epaiei dagokienez, Aner Uriarte Bilboko epaile dekanoak ukatu egin du justizia-administrazioan euskararen aurkako jarrera "hitzartua" egotea.
Gasteizko Mugimendu Feministak "intentsitate handiko" bi sexu-eraso salatu ditu ostegun gauean
Elkarretaratzea egingo dute larunbatean, 20:00etan, Andre Maria Zuriaren plazan, azken erasoak salatzeaz gain, arreta erasotzaileengan jartzeko.
