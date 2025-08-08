JAIAK

Elkartasun kanoikada batek piztuko du larunbat honetan Donostiako Aste Nagusiaren metxa

Udaletxetik jaurti ohi duten kanoikadak Elikagaien Bankua eta Amara Berriko Auzo Elkartea izango ditu protagonista aurten. Donostia Festak elkarteko ordezkariek prentsaurrekoa eskaini dute Aste Nagusiaren hasierari buruzko xehetasunak emateko.

Donostiako Aste Nagusiaren hasierako kanoikada. Artxiboko irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Elikagaien Bankua eta Amara Berriko Auzo Elkartea protagonista izango dituen kanoikada batek piztuko du Donostiako Aste Nagusiko jaietako metxa larunbat honetan. 387 ekitaldi izango dira zortzi egunetan zehar hiriko 30 bat kale eta plazatan.

Donostia Festakeko ordezkariek prentsaurrekoa eman dute gaur Donostian, jaietako lehen eguneko protagonistetako batzuekin batera, Aste Nagusiaren hasierari buruzko xehetasunak emateko.

Kanoiaren burrunba izan eta ekitaldi jendetsu horretara bertaratzen direnen gainean konfeti txuri-urdina erori ostean, Donostiako jaiak kolorez tindatuko dira Holi Fest jaiarekin.

Indiatik ekarritako ekitaldi horretan, parte-hartzaileek dantza egin eta elkarri koloretako hautsak botako dizkiote. Aitana Grandes, DJ Troti eta Lorea Intxausti izango dira zeremoniako maisuak, eta "dibertimendu handia" agindu dute. Suhiltzaileak ere bertan izango direla iragarri dute, kalea "garbitzeko" eta bertaratutakoak "ureztatzeko".

Su lehiaketaren 60. urteurrena

Jai-egitarauak bere klasiko handienei eutsiko die, Su Artifizialen Nazioarteko Lehiaketari, besteak beste, edizio berezi batekin ospatuko baitu 60. urteurrena; aurretik sariak eskuratu dituzten zazpi piroteknia etxe (lau espainiar, bi italiar eta alemaniar bat) arduratuko dira aurten Donostiako zerua argitzeaz.

Gainera, Aste Nagusia itxiko duen ikuskizun piromusikala berezia izango da, hiru abesti zuzenean eskainiko dituzte Izarok, Janus Lesterrek eta Joselontxos txarangak, eta, ondoren, laser ikuskizun bat izango da badian.

Piraten abordatzea

Leire Martinez La Oreja de Van Gogh taldeko abeslari ohiak kontzertua eskainiko du Saguesen. Kaiaren eta Kontxako hondartzaren artean bidoi edo koltxonetak erabiliz eraikitako baltsen gainean nabigatu behar duten piratek jarraipena emango diote egitarauari, eta festetako beste klasiko batzuk ere izango dira, lehiaketa gastronomikoak eta erraldoi eta buruhandiak tartean.

Udalak indarkeria matxistaren aurkako kanpaina sendotuko du Aste Nagusiko jaietan, eta bi gune more izango dira. Eneko Goia Donostiako alkateak herritar guztiek "jai giroan" Aste Nagusi "alai" bat izatea nahi duela esan du, "pertsona guztiek berdintasunean gozatzeko aukera izan dezaten".

Egitarautik kanpo, Illunben hiru zezenketa izateaz gain, Donostiako kultura eskaintza hainbat esparrutan izango da, besteak beste, Victoria Eugenia antzokian. Fernando Guillen Cuervok Akusazioaren lekukoa Agatha Christieren klasikoaren berrinterpretazio bat aurkeztuko du bertan igandera arte, Fernando Bernuesen zuzendaritzapean.

380 jai-ekitaldi baino gehiago Donostiako Aste Nagusiaz gozatzeko
