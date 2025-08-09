PLAGA
Las altas temperaturas provocan una plaga de chinches en Gorraiz

Euskaraz irakurri: Beroak hauspotuta, zimitz izurrite batek herria hartu du Gorraitz
EITB

Las altas temperaturas están causando estragos en la localidad navarra de Gorraiz.  Además del calor sofocante,  una plaga de miles de chinches se ha convertido en su nueva pesadilla. Pese a solicitar la fumigación y adopción de medidas preventivas, vecinos de la localidad denuncian la inacción del Ayuntamiento. En el vídeo,  Javier de Arbizu y Ane Irigoien explican la situación.

