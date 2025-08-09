IZURRIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Beroak hauspotuta, zimitz izurritea Gorraitzen

txintxeak chinches gorraiz
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gorraitz herrian sekulako amesgaiztoa bizi dutela salatu dute bizilagunek. Beroak hauspotuta, astebete baino gehiago da zimitz izurrite batek herria hartu duela. Egoera horren aurrean, fumigatzeaz gain, prebentzio-neurriak ere exijitu dituzte herritarrek. Bideoan, Javier de Arbizu eta Ane Irigoien bizilagunek azaldu dute egoera. 

 

Nafarroa Nafarroako parlamentua Bero-boladak Eguraldia Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu