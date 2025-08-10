Tráfico
Fallecidas dos personas de 22 años y una herida grave en un accidente en la carretera N-124 en Berantevilla

La persona herida ha sido trasladada al Hospital de Txagorritxu.

18:00 - 20:00

Accidente en la carretera N-124. Foto: EITB MEDIA.

Euskaraz irakurri: 22 urteko bi pertsona eta bat larri zauritu da Berantevillan izandako trafiko-istripu batean
Agencias | EITB

Última actualización

Dos personas de 22 años han fallecido y otra ha resultado herida grave en un accidente de tráfico ocurrido este domingo por la mañana en la carretera N-124, a la altura de Berantevilla (Álava).

La colisión entre dos vehículos se ha producido pasadas las 7:20 horas, en sentido Logroño, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Las personas integrantes de uno de los vehículos, de 22 años, han fallecido en tras la colisión. En cambio, la única integrante del otro vehículo ha resultado herida, y ha sido trasladada al Hospital de Txagorritxu.

A consecuencia del siniestro, la vía ha tenido que ser cortada en ambos sentidos y los servicios de emergencia, junto con la Ertzaintza, han permanecido trabajando en el lugar atendiendo a las víctimas. A pesar de ello, la vía ya ha sido abierta, y no se han registrado retenciones.

