22 urteko bi hildako eta bat larri zauritu dira Berantevillan izandako trafiko-istripu batean

Zauritua Txagorritxuko Ospitalera eraman dute.

18:00 - 20:00
N-124 errepidea, Berantevilla parean (Araba). Artxiboko argazkia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bi pertsona hil dira eta bat larri zauritu da igande goizean N-124 errepidean, Berantevilla parean (Araba), izandako auto-istripuan.

Bi ibilgailuren arteko talka izan da 07:20 aldera, Logroñorako noranzkoan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Bertaratutako medikuak ibilgailuetako batean zihoazen 22 urteko bi pertsonak hil direla ziurtatu du. Aldiz, beste autoan zihoan pertsona zauritu egin da eta Txagorritxuko Ospitalera eraman dute.

Istripuaren ondorioz, errepidea itxi dute bi noranzkoetan, eta Ertzaintzaren patruilak eta larrialdi-zerbitzuak bertaratu dira. Bidea berehala zabaldu dute, eta ez da auto-ilararik sortu.

