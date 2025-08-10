DELITO
Las personas agredidas por un hombre detenido en Altza son menores tutelados por la Diputación de Gipuzkoa

EITB ha podido saber que el detenido no es un educador social de la institución, sino que se trata de una persona externa a la institución foral, que desde el primer momento trabaja activamente junto con la Ertzaintza.
Barrio donostiarra de Altza. Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media
Euskaraz irakurri: Altzan atxilotutako gizon batek erasotako biktimak Gipuzkoako Foru Aldundiaren tutoretzapean daude
EITB

Última actualización

Las personas agredidas sexualmente por un hombre de 27 años detenido recientemente en el barrio donostiarra de Altza son menores de edad bajo la protección y cuidado de la Diputación Foral de Gipuzkoa, según ha podido saber EITB este domingo.

Desde la institución foral no confirman los hechos por preservar la intimidad de los menores, si bien desde el primer momento trabajan activamente junto con la Ertzaintza, que investiga lo ocurrido.

EITB ha podido saber que el detenido no es un educador social de la institución, sino que se trata de una persona externa a la institución foral. 

