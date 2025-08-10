Las personas agredidas sexualmente por un hombre de 27 años detenido recientemente en el barrio donostiarra de Altza son menores de edad bajo la protección y cuidado de la Diputación Foral de Gipuzkoa, según ha podido saber EITB este domingo.

Desde la institución foral no confirman los hechos por preservar la intimidad de los menores, si bien desde el primer momento trabajan activamente junto con la Ertzaintza, que investiga lo ocurrido.

EITB ha podido saber que el detenido no es un educador social de la institución, sino que se trata de una persona externa a la institución foral.