Altzan atxilotutako gizon batek erasotako biktimak Gipuzkoako Foru Aldundiaren tutoretzapean daude
EITBk jakin ahal izan du atxilotua ez dela erakundeko gizarte hezitzaile bat, foru erakundetik kanpoko pertsona bat baizik. Halaber, Gipuzkoako Foru Aldundiak hasiera-hasieratik aktiboki lan egin du Ertzaintzarekin.
Donostiako Altza auzoan atxilotutako 27 urteko gizon batek sexualki erasotu dituen adingabeak Gipuzkoako Foru Aldundiaren babespean eta zaintzapean daude, EITBk igande honetan jakin ahal izan duenez.
Foru Aldundiak ez du gertatutakoa baieztatu, adingabeen intimitatea babesteko asmoz, baina hasiera-hasieratik Ertzaintzarekin batera egin du lan, gertatutakoa argitzeko asmoz.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Jendetza bildu da Andre Maria Zuriaren plazan, Zeledon agurtzeko
Zeledonen igoerak eman die amaiera Gasteizko jaiei, alaitasuna nagusi izan den sei egunen ostean. Jendetza bildu da goizaldean Andre Maria Zuriaren plazan, blusa eta nesken kuadrillekin elkartutako txarangen ondoan. Hala, Zalduondoko baserritar maitatua San Migel elizako dorrera itzuli da, datorren urtera arte.
22 urteko bi hildako eta bat larri zauritu dira Berantevillan izandako trafiko-istripu batean
Zauritua Txagorritxuko Ospitalera eraman dute.
Airez eta lurrez ari dira lanean Zarrakaztelun piztu den baso-sutean
Suhiltzaileekin batera, sei helikoptero eta lau hegazkin ari dira lanean, horietako bat koordinazio lanetan. Oraingoz, ez dago arriskurik herritarrentzat. Gauean, lurretik aritu dira sua itzaltzeko lanetan.
Kanoikadaren eztandarekin, lehertu da Donostiako Aste Nagusia
Elikagaien Bankuaren eta Amara Berriko Auzo Elkartearen kanoikadak hasiera eman dio musikaz eta 380 jarduera baino gehiagoz beteriko zortzi eguneko jaiari; eta, nola ez, Su Artifizialen Nazioarteko lehiaketaren 60. edizioa izango dugu aurten.
Adingabe bat atxilotu eta hamar ikertzen ari dira uztailaren 20an Azpeitian izandako istiluengatik
Desordena publikoak eragitea eta agintaritzaren agenteen aurkako atentatua egitea egozten diete guztiei. Atxilotua, 16 urtekoa, aske utzi dute, beharrezko polizia-eginbideak bukatutakoan.
Beroak hauspotuta, zimitz izurritea Gorraitzen
Gorraitz herrian sekulako amesgaiztoa bizi dutela salatu dute bizilagunek. Beroak hauspotuta, astebete baino gehiago da zimitz izurrite batek herria hartu duela. Egoera horren aurrean, fumigatzeaz gain, prebentzio-neurriak ere exijitu dituzte herritarrek. Bideoan, Javier de Arbizu eta Ane Irigoien bizilagunek azaldu dute egoera.
Gasteiztarrak jaien amaiera borobilaz gozatzen ari dira, Zeledoni agur esan aurretik
Kalejirek eta txarangek hiriko kaleak girotu dituzte egunean zehar, aurreko egunetan bezala, eguraldia lagun zutela. Goizaldean, egunerokora itzuliko dira, txokolatea eta bizkotxoak hartu ondoren.
Ehunka lagun bildu dira Bilbon Palestinaren alde
Bilbo-Palestina herri ekimenak elkarretaratzea egin du Plaza Biribilean, Palestina askatzea eskatzeko eta Netanyahu "gizateriaren aurkako krimenengatik" salatzeko.
Bizkaiko hondartzak, karabela portugesik gabe
Larunbat honetan Bizkaiko kostaldeko hondartza guztietan bainua hartzeko aukera izango dugu, marmokarik gabe.