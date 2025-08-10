DELITUA
Altzan atxilotutako gizon batek erasotako biktimak Gipuzkoako Foru Aldundiaren tutoretzapean daude

EITBk jakin ahal izan du atxilotua ez dela erakundeko gizarte hezitzaile bat, foru erakundetik kanpoko pertsona bat baizik. Halaber, Gipuzkoako Foru Aldundiak hasiera-hasieratik aktiboki lan egin du Ertzaintzarekin.

Donostiako Altza auzoa. EITB Mediaren bideo batetik hartutako irudia

EITB

EITB

Azken eguneratzea

Donostiako Altza auzoan atxilotutako 27 urteko gizon batek sexualki erasotu dituen adingabeak Gipuzkoako Foru Aldundiaren babespean eta zaintzapean daude, EITBk igande honetan jakin ahal izan duenez.

Foru Aldundiak ez du gertatutakoa baieztatu, adingabeen intimitatea babesteko asmoz, baina hasiera-hasieratik Ertzaintzarekin batera egin du lan, gertatutakoa argitzeko asmoz.

EITBk jakin ahal izan du atxilotua ez dela erakundeko gizarte hezitzailea, foru erakundetik kanpoko pertsona bat baizik. 

Donostia Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa Delituak Salaketak Matxismoa Indarkeria matxista Gizartea

