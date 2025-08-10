Fiestas de La Blanca 2025
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Una multitud despide a Celedón en una abarrotada plaza de la Virgen Blanca

La subida de Celedón ha puesto fin a seis intensos días de fiestas en Vitoria-Gasteiz. Multitud de personas se han reunido en la plaza de la Virgen Blanca, junto a txarangas agrupadas con cuadrillas de blusas y neskak. De esta forma, el carismático aldeano de Zalduondo ha vuelto a sobrevolar la plaza para regresar a la torre de la iglesia de San Miguel.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jendetza bildu da Zeledon agurtzeko Andre Maria Zuriaren plazan
author image

EITB

Última actualización

La subida de Celedón ha puesto fin a seis intensos días de fiestas en Vitoria-Gasteiz. Multitud de personas se han reunido en la plaza de la Virgen Blanca, junto a txarangas agrupadas con cuadrillas de blusas y neskak. De esta forma, el carismático aldeano de Zalduondo ha vuelto a sobrevolar la plaza para regresar a la torre de la iglesia de San Miguel.

Vitoria-Gasteiz Ayuntamiento de Vitoria Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz Casco Antiguo de Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Comunidad Autonóma Vasca Fiestas Fiestas de La Blanca 2025 Ocio Verano Turismo Euskadi Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más