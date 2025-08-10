Andre Maria Zuriaren jaiak 2025
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Jendetza bildu da Andre Maria Zuriaren plazan, Zeledon agurtzeko

La subida de Celedón ha puesto fin a seis intensos días de fiestas en Vitoria-Gasteiz. Multitud de personas se han reunido en la plaza de la Virgen Blanca, junto a txarangas agrupadas con cuadrillas de blusas y neskak. De esta forma, el carismático aldeano de Zalduondo ha vuelto a sobrevolar la plaza para regresar a la torre de la iglesia de San Miguel.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Zeledonen igoerak eman die amaiera Gasteizko jaiei, alaitasuna nagusi izan den sei egunen ostean. Jendetza bildu da goizaldean Andre Maria Zuriaren plazan, blusa eta nesken kuadrillekin elkartutako txarangen ondoan. Hala, Zalduondoko baserritar maitatua San Migel elizako dorrera itzuli da, datorren urtera arte.

Gasteiz Gasteizko Udala Vitoria-Gasteizko Kuadrilla Gasteizko Alde Zaharra Araba Euskal Autonomia Erkidegoa Jaiak Gasteizko jaiak 2025 Aisia Uda Euskadi Turismo Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu