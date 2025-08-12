Detenido por irrumpir en una barbacoa en San Sebastián y apuñalar a uno de los asistentes en el pecho
Un hombre, de 29 años, ha sido detenido por apuñalar a una persona en el pecho tras irrumpir en una barbacoa en la que estaba la víctima en San Sebastián, y que ha tenido que ser trasladada a un hospital, según ha informado el departamento de Seguridad.
Agentes de la Ertzaintza detuvieron este pasado lunes por la noche a un hombre acusado de agredir a otro con un arma blanca en el barrio Bidebieta de la capital guipuzcoana. La víctima sufrió una herida en el pecho y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario.
El incidente se produjo sobre las ocho de la tarde de ayer en el barrio Bidebieta. Una llamada alertó del hecho y solicitó asistencia sanitaria para el herido. De inmediato, recursos de la Ertzaintza se trasladaron al lugar y contactaron con la víctima y varios testigos de los hechos.
Todos manifestaron que el agresor había aparecido en el lugar en el que se encontraban realizando una barbacoa y habría arremetido contra el agredido, apuñalándole en el pecho con un arma blanca y huyendo del lugar.
La víctima precisó de asistencia sanitaria y tuvo que ser trasladada al Hospital de Donostia. Los agentes procedieron a identificar a las personas presentes en el momento del suceso, tomándoles declaración. Dos horas más tarde consiguieron detener al agresor acusándole de un delito de lesiones.
El detenido, de 29 años, fue trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias y, posteriormente, será puesto a disposición judicial.
