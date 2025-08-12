SUCESO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Detenido por irrumpir en una barbacoa en San Sebastián y apuñalar a uno de los asistentes en el pecho

El incidente se produjo sobre las ocho de la tarde del lunes en el barrio Bidebieta de la capital guipuzcoana.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Donostian barbakoa batean sartu eta bertaratuetako bati bularrean sastada bat emateagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre, de 29 años, ha sido detenido por apuñalar a una persona en el pecho tras irrumpir en una barbacoa en la que estaba la víctima en San Sebastián, y que ha tenido que ser trasladada a un hospital, según ha informado el departamento de Seguridad.

Agentes de la Ertzaintza detuvieron este pasado lunes por la noche a un hombre acusado de agredir a otro con un arma blanca en el barrio Bidebieta de la capital guipuzcoana. La víctima sufrió una herida en el pecho y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario.

El incidente se produjo sobre las ocho de la tarde de ayer en el barrio Bidebieta. Una llamada alertó del hecho y solicitó asistencia sanitaria para el herido. De inmediato, recursos de la Ertzaintza se trasladaron al lugar y contactaron con la víctima y varios testigos de los hechos.

Todos manifestaron que el agresor había aparecido en el lugar en el que se encontraban realizando una barbacoa y habría arremetido contra el agredido, apuñalándole en el pecho con un arma blanca y huyendo del lugar.

La víctima precisó de asistencia sanitaria y tuvo que ser trasladada al Hospital de Donostia. Los agentes procedieron a identificar a las personas presentes en el momento del suceso, tomándoles declaración. Dos horas más tarde consiguieron detener al agresor acusándole de un delito de lesiones.

El detenido, de 29 años, fue trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias y, posteriormente, será puesto a disposición judicial.

Donostia-San Sebastián Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Laga rescate helicoptero
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Desalojan la playa de Laga para trasladar en helicóptero a una bañista rescatada del agua

El incidente ha ocurrido sobre las 19:00 horas cuando socorristas de la playa de Laga han observado a una bañista de 25 años con problemas en el agua, quien ha sido rescatada y le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar. Los sanitarios desplazados al lugar han continuado con las maniobras de reanimación, mientras se requería la presencia de un helicóptero para su traslado al hospital.
Cargar más