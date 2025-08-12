GERTAERA
Gizon bat atxilotu dute Donostian barbakoa batean sartu eta bertan zegoen pertsona bati bularrean labankada bat emateagatik

Gertakaria astelehen arratsaldeko zortziak aldera izan zen, Gipuzkoako hiriburuko Bidebieta auzoan.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

29 urteko gizon bat atxilotu dute pertsona bati bularrean sastada bat emateagatik, biktima zegoen barbakoa batean sartu ostean, Donostian. Biktima ospitalera eraman behar izan dute, Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Ertzaintzako agenteek gizon bat atxilotu zuten astelehen gauean Gipuzkoako hiriburuko Bidebieta auzoan beste bati arma zuri batekin eraso egitea egotzita. Biktimak zauri bat izan zuen bularrean eta ospitalera eraman behar izan zuten.

Gertakaria atzo arratsaldeko zortziak aldera izan zen, Bidebieta auzoan. Dei batek gertakariaren berri eman zuen eta osasun-laguntza eskatu zuten Berehala, Ertzaintzako agenteak bertaratu ziren, eta biktimarekin eta zenbait lekukorekin harremanetan jarri ziren.

Guztiek adierazi zuten erasotzailea barbakoa bat egiten ari ziren lekuan agertu zela, eta erasotzaileari eraso egin ziola, arma zuri batekin bularrean sastada bat emanez, eta ihes egin zuela.

Biktimak osasun-laguntza behar izan zuen eta Donostiako Ospitalera eraman behar izan zuten. Agenteek bertan zeuden pertsonak identifikatu eta deklarazioa hartu zieten. Bi ordu geroago erasotzailea atxilotzea lortu zuten, lesio-delitu bat egotzita.

Atxilotua, 29 urtekoa, ertzain-etxera eraman zuten beharrezko izapideak egiteko, eta, ondoren, epailearen esku utziko dute.

