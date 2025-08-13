San Sebastián
Eneko Goia hace "un balance positivo" de la mitad de las fiestas y anima a "seguir disfrutando" de la Aste Nagusia

Valoración ecuador de la Aste Nagusia de San Sebastián
18:00 - 20:00
Tradicional hamaiketako. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Eneko Goiak jaien erdiaren "balantze positiboa" egin du eta Aste Nagusiaz "gozatzen jarraitzeko" deia egin du

Última actualización

El alcalde de San Sebastián ha subrayado que no hay constancia de "incidentes reseñables", algo que ha considerado "una buena noticia" y que confía en que se confirme en lo que queda de Semana Grande, para la ciudad siga "disfrutando de la fiesta con alegría, buen ambiente y humor".

Donostia-San Sebastián Ayuntamiento San Sebastián Semana Grande Donostia 2025 Eneko Goia Sociedad

