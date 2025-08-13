Donostia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eneko Goiak jaien lehen egunen "balantze positiboa" egin du eta Aste Nagusiaz gozatzen jarraitzeko deia egin die herritarrei eta bisitariei

Valoración ecuador de la Aste Nagusia de San Sebastián
18:00 - 20:00
Hamaiketako tradizionala. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Donostiako alkateak azpimarratu duenez, ez da "gertakari aipagarririk" izan, eta hori "albiste ona" dela uste du. Aste nagusia alaitasunez, giro onean eta umorez gozatzen jarraitzeko deia egin du Eneko Goiak.

Donostia Donostiako Udala Donostiako Aste Nagusia 2025 Eneko Goia Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu