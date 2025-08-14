OLA DE CALOR
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Alerta naranja: Este viernes se espera la jornada más calurosa de la semana

La alerta naranja se activará en toda Euskal Herria, menos en el litoral. según la previsión, los termomentros superarán los 40 grados el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y en la costa alcanzarán los 35 grados.

Dos turistas se toman un helado. Foto de archivo Europa Press

Euskaraz irakurri: Alerta laranja: Ostiral honetan asteko egunik beroena espero da
author image

EITB

Última actualización

La ola de calor que comenzó hace diez días se recrudecerá mañana viernes tras la tregua de hoy y toda Euskal Herria Sur estará en alerta naranja debido a que los termómetros podrían superar los 40 grados en algunas zonas del interior. las temperaturas serán muy altas desde primera hora de la mañana, ya que el mercurio no bajará de los 23 grados.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará una alerta naranja en toda la Comunidad Vasca entre las 12:00 y las 20:00 horas. La Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet) pronostica máximas de 39 ºC en el inteior de Bizkaia y Gipuzkoa, y temperaturas de entre 38 y 39 grados en Álava. Esta vez la costa no se librará del calor extremos, puesto que se prevé que los termometros alcanzarán los 35 grados. Por ello, a las 12:00 horas entrará un aviso amarillo desde las 12:00 hasta las 17:00 horas con temperaturas que superarán los 30 grados.

En Navarra, AEMET prevé temperaturas que rondarán los 40 grados, por lo que se activará también la alerta naranja por calor extremo de 13:00 horas hasta las 21:00 horas. el aviso será amarillo en el Pirineo y la vertiente cantábrica de Navarra.

El calor seguirá durante todo el fin de semana

El sábado la alerta naranja se limitará a Álava, donde entre las 13:00 y las 20:00 las máximas podrían rondar los 38 ºC. En Bizkaia y de Gipuzkoa el nivel de alerta será menor, y se activará el aviso amarillo desde las 12:00 hasta las 19:00 por máximas de 30 ºC en la costa y de 34 ºC en el interior.

Se mantendrá asimismo el aviso amarillo para toda la comunidad por temperaturas persistentes, debido a que por la noche no refrescará demasiado Las mínimas se pueden situar en torno a los 20ºC en la zona costera y en los 18 en el interior.


Según Euskalmet, el domingo seguirá siendo cálido, aunque algo menos que en días anteriores. Se esperan máximas de 27 ºC en la costa, de 34 ºC en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, de 36 ºC en Álava central y de 37 ºC en el eje del Ebro.

Comunidad Autonóma Vasca Bizkaia Gipuzkoa Araba-Álava Navarra Alertas Meteorológicas Olas de calor Sociedad

Más noticias sociedad

Cargar más