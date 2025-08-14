Alerta naranja: Este viernes se espera la jornada más calurosa de la semana
La alerta naranja se activará en toda Euskal Herria, menos en el litoral. según la previsión, los termomentros superarán los 40 grados el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y en la costa alcanzarán los 35 grados.
La ola de calor que comenzó hace diez días se recrudecerá mañana viernes tras la tregua de hoy y toda Euskal Herria Sur estará en alerta naranja debido a que los termómetros podrían superar los 40 grados en algunas zonas del interior. las temperaturas serán muy altas desde primera hora de la mañana, ya que el mercurio no bajará de los 23 grados.
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará una alerta naranja en toda la Comunidad Vasca entre las 12:00 y las 20:00 horas. La Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet) pronostica máximas de 39 ºC en el inteior de Bizkaia y Gipuzkoa, y temperaturas de entre 38 y 39 grados en Álava. Esta vez la costa no se librará del calor extremos, puesto que se prevé que los termometros alcanzarán los 35 grados. Por ello, a las 12:00 horas entrará un aviso amarillo desde las 12:00 hasta las 17:00 horas con temperaturas que superarán los 30 grados.
En Navarra, AEMET prevé temperaturas que rondarán los 40 grados, por lo que se activará también la alerta naranja por calor extremo de 13:00 horas hasta las 21:00 horas. el aviso será amarillo en el Pirineo y la vertiente cantábrica de Navarra.
ALERTA NARANJA
Medidas y consejos ante la alerta naranja por altas temperaturas
El Gobierno Vasco ha advertido de que la acumulación de calor en las últimas jornadas y el previsto hasta finales de esta semana "exige un mayor cuidado". Estas son las principales recomendaciones para hacer frente al calor extremo.
El calor seguirá durante todo el fin de semana
El sábado la alerta naranja se limitará a Álava, donde entre las 13:00 y las 20:00 las máximas podrían rondar los 38 ºC. En Bizkaia y de Gipuzkoa el nivel de alerta será menor, y se activará el aviso amarillo desde las 12:00 hasta las 19:00 por máximas de 30 ºC en la costa y de 34 ºC en el interior.
Se mantendrá asimismo el aviso amarillo para toda la comunidad por temperaturas persistentes, debido a que por la noche no refrescará demasiado Las mínimas se pueden situar en torno a los 20ºC en la zona costera y en los 18 en el interior.
Según Euskalmet, el domingo seguirá siendo cálido, aunque algo menos que en días anteriores. Se esperan máximas de 27 ºC en la costa, de 34 ºC en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, de 36 ºC en Álava central y de 37 ºC en el eje del Ebro.
Más noticias sociedad
Bilbao refuerza su seguridad de cara a Aste Nagusia con el foco en la prevención de cualquier agresión
Reforzarán los controles preventivos de alcoholemia y consumo de drogas, al tiempo que se controlará también la venta ambulante ilegal. Los ciudadanos que sean víctimas de algún hurto podrán interponer denuncias "al momento".
El Gobierno Vasco creará un Consejo Interreligioso para evitar situaciones como las de Jumilla
El director de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional del Gobierno Vasco, Txema Ezkerra, ha subrayado en Radio Euskadi que "todas las religiones tienen derecho a poder desarrollar sus actividades desde un principio de no discriminación", por lo que "no son aceptables actitudes" como las registradas en Jumilla respecto a la comunidad islámica.
¿Por qué son cada vez más peligrosos los incendios?
En los años 60, los incendios eran de categoría 1 y 2, pero con el paso del tiempo, estos incendios han ido incrementando en categoría y ya, en las últimas décadas, han pasado a ser muy severos, de quinta y sexta generación. Siempre han existido incendios forestales pero.. ¿Cómo hemos llegado a estos mega incendios?
Ascienden a tres los muertos en los incendios de España
Los incendios en el Estado se acercan a los 10.000 evacuados y se ceban con Zamora, León y Ourense. Una treintena de fuegos permanecen activos, 14 de ellos de especial gravedad, y las llamas mantienen en jaque a ocho comunidades autónomas.
Eneko Goia hace "un balance positivo" de la mitad de las fiestas y anima a "seguir disfrutando" de la Aste Nagusia
El alcalde de San Sebastián ha subrayado que no hay constancia de "incidentes reseñables", algo que ha considerado "una buena noticia" y que confía en que se confirme en lo que queda de Semana Grande, para la ciudad siga "disfrutando de la fiesta con alegría, buen ambiente y humor".
Navarra confirma once casos de tularemia este año, siete de los cuales requirieron hospitalización
En 2024 se diagnosticaron dos casos. Los valles de Ultzama, Larraun e Iza son los que han concentrado más casos. Cuatro casos tenían antecedentes de haber tocado cadáveres de roedores y en otros cuatro, de picadura reciente de garrapatas. En 2025 se han notificado más de 60 casos en el Estado español.
El Ayuntamiento de Bilbao y las comparsas presentan la campaña contra las agresiones machistas, racistas y LGTBIQfóbicas en la Aste Nagusia
El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha apelado al "compromiso y la "responsabilidad compartida" de instituciones y ciudadanos con el objetivo de vivir una Aste Nagusia libre de agresiones machistas, racistas y LGTBIQfóbicas.
Varios peligrosos fuegos siguen descontrolados en España
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los bomberos afrontan este miércoles una nueva jornada de incendios con el foco puesto, sobre todo, en las provincias de Ourense y Zamora, que el fuego ha obligado a desalojar de sus casas a miles de personas.
Cinco personas ingresan en prisión por una brutal paliza a una persona para robarle en San Sebastián
Los hechos sucedieron el domingo a las 7:30 horas en el pasadizo de Egia, en las inmediaciones de la estación de autobuses de la capital guipuzcoana, cuando cinco personas agredieron a una sexta, para robarle. El juez ha decretado prisión para los cinco, que han ingresado en Martutene.