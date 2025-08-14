BEROALDIA

Alerta laranja: Ostirala asteko egunik beroena izango da

Alerta laranja Hego Euskal Herri osoan izango da indarrean, kostan salbu. Iragarpenaren arabera, tenperatura 40 gradutik gorakoa izango daBizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, eta kostaldean 35 gradura iritsiko dira termometroak.

Bi turista izozkia jaten. Artxibo irudia: Europa Press.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Duela hamar egun hasi zen beroaldik ez du etenik, eta gaur arnas pixkat eman ondotik, bihar, ostirala, bueltan da beroa. Alerta laranja ezarriko duteHego Euskal Herri osoan, termometroek 40 graduak gaindiko baitituzte zenbait lekutan. 

Euskal Autonomia Erkidego alerta 12:00etatik 20:00etara egongo da indarrean, Euskalmeten arabera, 39 ºC-ko maximoak iragarri baitituzte Bizkaiko eta Gipuzkoako barneraldean, eta 38 eta 39 gradu artekoak Araban. 

Kostaldea ere ez da beroaz libratuko, 35 gradura irits baitaitezke termometroak. Hori dela eta, 12:00etatik 17:00etara abisu horia izango da indarrean.

Nafarroan, berriz, Aemetek 40 gradu inguruko tenperaturak aurreikusten ditu, eta, beraz, alerta laranjan izango da Foru Erkidegoa 13:00etatik 21:00etara. Pirinioetan izan ezik. 

Sute-arriskua Araban eta Nafarroan

Muturreko sute-arriskua dute, Aemeten araber,a Nafarroan eta Araban, eta abisua horia dute biek ala biek, hiru faktoreren konbinazioagatik: tenperatura altuak, hezetasun erlatibo baxua eta hegoaldeko haizearen intentsitatea.

Zakarreztuloko suteak kezka sortu du egunotan, baina suhiltzaileek kontrolatuta dute, eta ingurua hozten jarraitzen baitute.

Asteburuan ere bero zakarra izango dugu

Larunbatean, alerta laranja ezarriko dute Araban, 13:00etatik 20:00ak arte, tenperatura altuak direla eta; izan ere, 38 ºCra arteko tenperatura maximoak espero dira. Bizkaian eta Gipuzkoan, aldiz, abisu horia egongo da indarrean, 12:00etatik 19:00ak arte, kostaldean 30 ºCra irits daitezkeelako. Barnealdean, berriz, bero handiagoa espero da, eta maximoak 34 ºCra irits daitezke.

Beroak ez du atsedenik emango gauean, eta baliteke kostaldean 20 ºCtik gora izatea, eta, barnealdean, 18 ºC inguru. Hori dela eta, abisu horia ezarriko dute lurralde osoan tenperatura altu iraunkorrengatik.

Euskalmetek egindako iragarpenaren arabera, igandean beroa gailenduko da, baina tenperaturak ez dira aurreko egunetan bezain altuak izango. Hala, 27 ºCra irits daitezkeen maximoak espero dira kostaldean, 34 ºCkoak Bizkaian eta Gipuzkoan, 36 ºCkoak Araba erdigunean eta 37 ºCkoak Ebro ondoko eskualdean.

Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Gipuzkoa Araba Nafarroa Alerta Meteorologikoak Bero-boladak Gizartea

