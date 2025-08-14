Alerta laranja: Ostirala asteko egunik beroena izango da
Alerta laranja Hego Euskal Herri osoan izango da indarrean, kostan salbu. Iragarpenaren arabera, tenperatura 40 gradutik gorakoa izango daBizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, eta kostaldean 35 gradura iritsiko dira termometroak.
Duela hamar egun hasi zen beroaldik ez du etenik, eta gaur arnas pixkat eman ondotik, bihar, ostirala, bueltan da beroa. Alerta laranja ezarriko duteHego Euskal Herri osoan, termometroek 40 graduak gaindiko baitituzte zenbait lekutan.
Euskal Autonomia Erkidego alerta 12:00etatik 20:00etara egongo da indarrean, Euskalmeten arabera, 39 ºC-ko maximoak iragarri baitituzte Bizkaiko eta Gipuzkoako barneraldean, eta 38 eta 39 gradu artekoak Araban.
Kostaldea ere ez da beroaz libratuko, 35 gradura irits baitaitezke termometroak. Hori dela eta, 12:00etatik 17:00etara abisu horia izango da indarrean.
Nafarroan, berriz, Aemetek 40 gradu inguruko tenperaturak aurreikusten ditu, eta, beraz, alerta laranjan izango da Foru Erkidegoa 13:00etatik 21:00etara. Pirinioetan izan ezik.
ALERTA LARANJA
Muturreko tenperaturei aurre egiteko aholku sorta
Azken egunetan pilatutako beroak eta aste amaierara arte aurreikusitakoak, nahitaez prebentzio-neurriak areagotzea eskatzen duela ohartarazi du Eusko Jaurlaritzak, eta horretarako gomendio batzuk argitaratu ditu.
Sute-arriskua Araban eta Nafarroan
Muturreko sute-arriskua dute, Aemeten araber,a Nafarroan eta Araban, eta abisua horia dute biek ala biek, hiru faktoreren konbinazioagatik: tenperatura altuak, hezetasun erlatibo baxua eta hegoaldeko haizearen intentsitatea.
Zakarreztuloko suteak kezka sortu du egunotan, baina suhiltzaileek kontrolatuta dute, eta ingurua hozten jarraitzen baitute.
Asteburuan ere bero zakarra izango dugu
Larunbatean, alerta laranja ezarriko dute Araban, 13:00etatik 20:00ak arte, tenperatura altuak direla eta; izan ere, 38 ºCra arteko tenperatura maximoak espero dira. Bizkaian eta Gipuzkoan, aldiz, abisu horia egongo da indarrean, 12:00etatik 19:00ak arte, kostaldean 30 ºCra irits daitezkeelako. Barnealdean, berriz, bero handiagoa espero da, eta maximoak 34 ºCra irits daitezke.
Beroak ez du atsedenik emango gauean, eta baliteke kostaldean 20 ºCtik gora izatea, eta, barnealdean, 18 ºC inguru. Hori dela eta, abisu horia ezarriko dute lurralde osoan tenperatura altu iraunkorrengatik.
Euskalmetek egindako iragarpenaren arabera, igandean beroa gailenduko da, baina tenperaturak ez dira aurreko egunetan bezain altuak izango. Hala, 27 ºCra irits daitezkeen maximoak espero dira kostaldean, 34 ºCkoak Bizkaian eta Gipuzkoan, 36 ºCkoak Araba erdigunean eta 37 ºCkoak Ebro ondoko eskualdean.
Albiste gehiago gizartea
Bilbok segurtasuna indartuko du Aste Nagusira begira, edozein erasoren prebentzioan arreta jarrita
Gainera, alkoholemiaren eta drogen kontsumoaren prebentziozko kontrolak indartuko dira, eta legez kanpoko kaleko salmenta ere kontrolatuko da. Herritarrek edozein unetan jarri ahal izango dituzte salaketak.
Eusko Jaurlaritzak Erlijioen arteko Kontseilua sortuko du, Jumillako gisako egoerak saihesteko
Txema Ezkerra Eusko Jaurlaritzako Aniztasun, Bizikidetza eta Belaunaldien arteko Elkartasuneko zuzendariak Radio Euskadin azpimarratu duenez, "erlijio guztiek dute beren jarduerak diskriminaziorik ¡gabe garatu ahal izateko eskubidea", eta, beraz, "ez dira onargarriak" Jumillan komunitate islamiarrarekiko izanda diren "jarrerak".
Zergatik bihurtu dira baso-suteak lehen baino arriskutsuagoak?
60ko hamarkadan, suteak 1. eta 2. mailakoak ziren, baina denborak aurrera egin ahala, sute horiek areagotu egin dira, eta, azken hamarkadetan, oso larriak izatera igaro dira, bosgarren eta seigarren mailakoak.
Hiru pertsona hil dira dagoeneko Espainiako suteetan
10.000 pertsona etxetik atera behar izan dira Estatuan suteengatik; Zamora, Leon eta Ourense kiskaltzen ari dira. 30 bat sute aktibo daude, horietatik 14 larriak, eta zortzi autonomia erkidego alertan daude sugarrengatik.
Eneko Goiak jaien lehen egunen "balantze positiboa" egin du eta Aste Nagusiaz gozatzen jarraitzeko deia egin die herritarrei eta bisitariei
Donostiako alkateak azpimarratu duenez, ez da "gertakari aipagarririk" izan, eta hori "albiste ona" dela uste du. Aste nagusia alaitasunez, giro onean eta umorez gozatzen jarraitzeko deia egin du Eneko Goiak.
Nafarroak 11 tularemia kasu baieztatu ditu aurten, eta horietako zazpik ospitaleratzea behar izan dute
2024an, bi kasu diagnostikatu ziren. Ultzama, Larraun eta Iza ibarretan izan dira kasu gehien. Lau kasutan gaixoek karraskarien gorpuak ukitu zituzten, eta beste lautan, berriki izan zuten kaparren ziztada. 2025ean 60 kasu baino gehiago baieztatu dira Espainiako Estatuan.
Bilboko Udalak eta konpartsek eraso matxisten, arrazisten eta LGTBIQfobikoen aurkako kanpaina aurkeztu dute Aste Nagusirako
Bilboko alkate Juan Mari Aburtok erakundeen eta herritarren "konpromisoa eta erantzukizun partekatua" eskatu ditu, eraso matxista, arrazista eta LGTBIQfobikorik gabeko Aste Nagusia bizitzeko.
Arrisku handiko baso-sute askok kontrolik gabe jarraitzen dute Espainian
Dozenaka baso-sutek Espainiako hainbat puntu astintzen jarraitzen dute, eta dagoeneko milaka hektarea kiskali dituzte. Suhiltzaileak sute-egun berri bati aurre egiten ari dira asteazken honetan, eta foku nagusiak Ourensen, Leonen eta Zamoran daude.
Bost pertsona espetxeratu dituzte Donostian pertsona bat jipoitzeagatik, hura lapurtzeko
Gertaera igandean izan zen, 7:30ean, Egiako pasabidean, Gipuzkoako hiriburuko autobus geltokiaren inguruan, bost pertsonak beste bati eraso egin zietenean, lapurtzeko. Epaileak bostak espetxeratzeko agindu du eman du.