Aste Nagusia 2025

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pirotecnia Valenciana se hace con la Concha de Oro en el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián

El Premio Jurado Joven Super Amara se lo ha llevado la pirotecnia Peña Roja de Castellón.

Momento de la entrega de la Concha de Oro. Foto: EITB Media

Euskaraz irakurri: Pirotecnia Valencianak eskuratu du aurtengo Urrezko Maskorra Donostiako Aste Nagusiko Su Artifizialen Nazioarteko Lehiaketan
author image

EITB

Última actualización

La conocida Pirotecnia Valenciana se ha hecho este año con la Concha de Oro en el Concurso Internacional que anualmente premia los fuegos artificiales de la Semana Grande de San Sebastián. Asimismo, la pirotecnia castellonense Peña Roja ha sido galardonada con el primer puesto dentro del palmarés del Premio Jurado Joven Super Amara de este año en el Concurso Internacional que premia los fuegos artificiales de la Semana Grande donostiarra.

En una rueda de prensa ofrecida este sábado por la mañana, miembros del jurado joven han reconocido que ha sido "difícil" designar al ganador, por el "alto nivel" con el que se ha encontrado este año. Entre las razones que han llevado a Peña Roja a proclamarse vencedora se encuentran "la selección de colores, el uso del espacio, el ritmo, la originalidad y la traca final".

Ainara Delgado, miembro del jurado joven, ha contado ante los medios que han pasado una hora seleccionando el palmarés (de 10:30 a 11:30 horas). Tras sus declaraciones ha comenzado la entrega de los premios del Jurado Oficial.

La entrega de la Concha de Bronce ha corrido a cargo de Antonio Blanco y ha sido para la alemana IP Innovative Pyrotechnik , mientras que la de plata ha recaído una vez más en Peña Roja, que en este caso ha sido entregada por Abril di Palma al representante de dicha pirotecnia. Para finalizar, la Concha de Oro ha sido para la conocida Pirotecnia Valenciana, entregada por el concejal de Cultura, Euskera y Turismo, Jon Insausti.

Este mismo sábado por la noche, un espectáculo piromusical sobre la bahía de La Concha para celebrar el 60 aniversario del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Sebastián y el concierto que ofrecerá Leire Martínez, ex cantante de La Oreja de Van Gogh, pondrán el broche final a la Aste Nagusia de 2025.

Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Comunidad Autonóma Vasca Fiestas Semana Grande Donostia 2025 Sociedad

Más noticias sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Tres autonomías lanzan una alerta a móviles para evitar actividades en los Picos de Europa

Tres comunidades autónomas, Castilla y León, Asturias y Cantabria, han utilizado por primera vez de forma coordinada el sistema de comunicación masiva de una emergencia para pedir a los ciudadanos cercanos a los Picos de Europa que abandonen cualquier actividad en la montaña. "Grave peligro por incendios forestales en Picos de Europa. Abandone toda actividad recreativa y deportiva en el medio rural. Evite el tránsito en todo el área. Siga las instrucciones de las autoridades. Cerrado previamente el teleférico de Fuente Dé", dice el mensaje de alerta.

Araban, Erriberagoitiko hainbat herrik basoa garbitu eta segurtasun perimetroa egin dute etxebizitzen inguruan
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Varios pueblos de Ribera Alta , en Álava, han creado un perímetro anti-incencios, dada la proximidad del bosque

Lasierra es un pueblo rodeado de encinares, con una docena de habitantes, en la localidad alavesa de Ribera Alta, donde hace dos años realizaron un perímetro de seguridad de tres hectáreas. Con la subvención de la Diputación, durante una semana ocho trabajadores limpiaron el bosque. Sin embargo, los vecinos insisten en la necesidad de ganado y pastores para mantener las labores realizadas en su día.  

Cargar más