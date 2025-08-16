Pirotecnia Valenciana se hace con la Concha de Oro en el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
El Premio Jurado Joven Super Amara se lo ha llevado la pirotecnia Peña Roja de Castellón.
La conocida Pirotecnia Valenciana se ha hecho este año con la Concha de Oro en el Concurso Internacional que anualmente premia los fuegos artificiales de la Semana Grande de San Sebastián. Asimismo, la pirotecnia castellonense Peña Roja ha sido galardonada con el primer puesto dentro del palmarés del Premio Jurado Joven Super Amara de este año en el Concurso Internacional que premia los fuegos artificiales de la Semana Grande donostiarra.
En una rueda de prensa ofrecida este sábado por la mañana, miembros del jurado joven han reconocido que ha sido "difícil" designar al ganador, por el "alto nivel" con el que se ha encontrado este año. Entre las razones que han llevado a Peña Roja a proclamarse vencedora se encuentran "la selección de colores, el uso del espacio, el ritmo, la originalidad y la traca final".
Ainara Delgado, miembro del jurado joven, ha contado ante los medios que han pasado una hora seleccionando el palmarés (de 10:30 a 11:30 horas). Tras sus declaraciones ha comenzado la entrega de los premios del Jurado Oficial.
La entrega de la Concha de Bronce ha corrido a cargo de Antonio Blanco y ha sido para la alemana IP Innovative Pyrotechnik , mientras que la de plata ha recaído una vez más en Peña Roja, que en este caso ha sido entregada por Abril di Palma al representante de dicha pirotecnia. Para finalizar, la Concha de Oro ha sido para la conocida Pirotecnia Valenciana, entregada por el concejal de Cultura, Euskera y Turismo, Jon Insausti.
Este mismo sábado por la noche, un espectáculo piromusical sobre la bahía de La Concha para celebrar el 60 aniversario del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Sebastián y el concierto que ofrecerá Leire Martínez, ex cantante de La Oreja de Van Gogh, pondrán el broche final a la Aste Nagusia de 2025.
