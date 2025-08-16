Pirotecnia Valencianak eskuratu du aurtengo Urrezko Maskorra Donostiako Aste Nagusiko Su Artifizialen Nazioarteko Lehiaketan
Pirotecnia Valenciana ezagunak eskuratu du aurten Urrezko Maskorra urtero Donostiako Aste Nagusiko su artifizialak saritzen dituen Nazioarteko Lehiaketan. Halaber, Castelloko Peña Roja pirotekniari eman diote lehenengo postua aurtengo Super Amara Epaimahai Gazte Sariaren palmaresaren baitan.
Larunbat goizean eskainitako prentsaurrekoan epaimahai gazteko kideek aitortu dutenez, "zaila" izan da irabazlea aukeratzea, aurten "maila altua" izan baita. "Koloreen aukeraketa, espazioaren erabilera, erritmoa, orijinaltasuna eta amaierako traka" aipatu dituzte Peña Roja garaile hautatzeko arrazoien artean. Alfonso Reiriz Super Amarako marketin arduradunak eman die golardoa.
Epaimahai gazteko kide den Ainara Delgadok palmaresa hautatzen ordubete (10:30etik 11:30era, hain zuzen) eman dutela esan ostean, Epaimahai Ofizialaren sariak banatu dituzte.
Antonio Blancok izan du Brontzezko Maskorra emateko ardura, eta IP Innovative Pyrotechnik alemanarentzat izan da. Zilarrezkoa, berriz, Peña Rojak eskuratu du beste behin, eta Abril di Palmak eman dio horren ordezkariari. Amaitzeko, Pirotecnia Valenciana ezagunak jaso du Urrezko Maskorra, Jon Insausti Kultura, Euskara eta Turismo zinegotziaren eskutik.
Larunbat gau honetan bertan, Donostiako Su Artifizialen Nazioarteko Lehiaketaren 60. urteurrena ospatzeko Kontxako badiaren gaineko ikuskizun piromusikal batek eta Leire Martinez La Oreja de Van Gogh taldeko abeslari ohiak eskainiko duten kontzertuak emango diote amaiera 2025eko Aste Nagusiari.
