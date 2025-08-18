ENCIERRO
Rapidísimo segundo encierro del Pilón en las fiestas de Falces

18:00 - 20:00
Segundo encierro de Pilón de Falces 2025. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Faltzesko piloiko bigarren entzierroa, azkarra eta zirraragarria
author image

EITB

Última actualización

La ganadería de José María Goñi ha protagonizado el segundo encierro del Pilón de Falces de 2025, que ha resultado rápido y emocionante.

A las nueve de la mañana ha sonado el cohete que ha dado inicio a este en encierro, declarado fiesta de interés turístico de Navarra.

Rápido y emocionante segundo encierro del Pilón en las fiestas de Falces con vacas de la ganadería de José María Goñi, que han dejado un herido trasladado a Pamplona en ambulancia. 

Encierro del Pilón 2025 Navarra Sociedad

