Faltzesko piloiko bigarren entzierroa, azkarra eta zirraragarria

18:00 - 20:00
Bigarren entzierroa Pilon de Faltzesen 2025ean. Bideotik ateratako irudia.
EITB

Jose Maria Goñiren ganadutegia izan da protagonista Faltzesko bigarren entzierro honetan. Goizeko 09:00etan suizidia jotzearekin bat eman zaio hasiera etzierroari. Azkarra izan da, eta zauritu bat utzi du, anbulantzian ospitalera eraman dutena. 

Pilongo entzierroa 2025 Nafarroa Gizartea

