Aviso amarillo por precipitaciones intensas hasta el mediodía en Bizkaia y Gipuzkoa

En Navarra el aviso amarillo por precipitaciones intensas permanecerá activo hasta las 15:00 horas. Según datos facilitados por Euskalmet, es en el este de Gipuzkoa donde más ha llovido. En concreto, en 24 horas se han acumulado 64 litros por metro cuadrado en Oiartzun y más de 60 litros en Behobia.

SAN SEBASTIÁN, 20/08/2025.- Una mujer observa el mar este miércoles en San Sebastián. Los cielos del País Vasco se presentan hoy nubosos, caerán chubascos débiles, que en la vertiente cantábrica podrían ser fuertes y tormentosos, las temperaturas mínimas se mantendrán estables o bajarán ligeramente y el viento soplará flojo a moderado del oeste, y se fijará durante la mañana a noroeste. EFE/Javier Etxezarreta
Tiempo lluvioso en Donostia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Abisu horia ezarri dute Bizkaian eta Gipuzkoan eguerdira arte, euriagatik
author image

EITB

Última actualización

Bizkaia, Gipuzkoa y la vertiente cantábrica de Navarra continúan en aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas, ya que se podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en puntos del territorio, especialmente en el litoral.

El aviso amarillo estará en vigor hasta las 12:00 horas en Bizkaia y Gipuzkoa, mientras que en el norte de Navarra se prolongará hasta la 15:00 horas. 

En Iparralde, la agencia francesa Meteofrance ha emitido un aviso amarillo para Pirineos Atlánticos, entre las 06:00 y las 15:00 horas de este jueves.

Según datos facilitados por Euskalmet, es en el este de Gipuzkoa donde más ha llovido. En concreto, en 24 horas se han acumulado 64 litros por metro cuadrado en Oiartzun y más de 60 litros en Behobia.

Hoy, jueves, la inestabilidad seguirá presente, sobre todo, durante la primera mitad del día, con chubascos localmente intensos y tormentosos. Durante la tarde la inestabilidad irá a menos y los chubascos empezarán a ser más ocasionales. El viento soplará del noroeste y del norte y de nuevo será molesto en algunas zonas.

El viernes por la mañana podrían producirse algunas lloviznas por la mañana, si bien pronto se irán abriendo claros en el territorio, tendiendo a quedar con el paso de las horas un ambiente soleado. En el este de la vertiente cantábrica los claros se abrirán durante la tarde. Las temperaturas máximas subirán, sobre todo en puntos del interior.

Consulta la previsión del tiempo, y envía tus fotos y vídeos.

