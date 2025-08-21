Aviso amarillo por precipitaciones intensas hasta el mediodía en Bizkaia y Gipuzkoa
En Navarra el aviso amarillo por precipitaciones intensas permanecerá activo hasta las 15:00 horas. Según datos facilitados por Euskalmet, es en el este de Gipuzkoa donde más ha llovido. En concreto, en 24 horas se han acumulado 64 litros por metro cuadrado en Oiartzun y más de 60 litros en Behobia.
Bizkaia, Gipuzkoa y la vertiente cantábrica de Navarra continúan en aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas, ya que se podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en puntos del territorio, especialmente en el litoral.
El aviso amarillo estará en vigor hasta las 12:00 horas en Bizkaia y Gipuzkoa, mientras que en el norte de Navarra se prolongará hasta la 15:00 horas.
En Iparralde, la agencia francesa Meteofrance ha emitido un aviso amarillo para Pirineos Atlánticos, entre las 06:00 y las 15:00 horas de este jueves.
Hoy, jueves, la inestabilidad seguirá presente, sobre todo, durante la primera mitad del día, con chubascos localmente intensos y tormentosos. Durante la tarde la inestabilidad irá a menos y los chubascos empezarán a ser más ocasionales. El viento soplará del noroeste y del norte y de nuevo será molesto en algunas zonas.
El viernes por la mañana podrían producirse algunas lloviznas por la mañana, si bien pronto se irán abriendo claros en el territorio, tendiendo a quedar con el paso de las horas un ambiente soleado. En el este de la vertiente cantábrica los claros se abrirán durante la tarde. Las temperaturas máximas subirán, sobre todo en puntos del interior.
Consulta la previsión del tiempo, y envía tus fotos y vídeos.
