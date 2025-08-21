Bizkaia, Gipuzkoa y la vertiente cantábrica de Navarra continúan en aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas, ya que se podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en puntos del territorio, especialmente en el litoral.

El aviso amarillo estará en vigor hasta las 12:00 horas en Bizkaia y Gipuzkoa, mientras que en el norte de Navarra se prolongará hasta la 15:00 horas.

En Iparralde, la agencia francesa Meteofrance ha emitido un aviso amarillo para Pirineos Atlánticos, entre las 06:00 y las 15:00 horas de este jueves.

Según datos facilitados por Euskalmet, es en el este de Gipuzkoa donde más ha llovido. En concreto, en 24 horas se han acumulado 64 litros por metro cuadrado en Oiartzun y más de 60 litros en Behobia.