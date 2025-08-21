EGURALDIA

Abisu horia ezarri dute Bizkaian eta Gipuzkoan eguerdira arte, euriagatik

Nafarroa iparraldean 15:00ak arte egongo da indarrean euriari dagokion abisu horia. Euskalmetek zabaldutako datuen arabera, Gipuzkoa ekialdean pilatu da euri gehien. Zehazki, 24 orduan 64 litro bildu dituzte Oiartzunen eta 60 litro baino gehiago, Behobian.

SAN SEBASTIÁN, 20/08/2025.- Una mujer observa el mar este miércoles en San Sebastián. Los cielos del País Vasco se presentan hoy nubosos, caerán chubascos débiles, que en la vertiente cantábrica podrían ser fuertes y tormentosos, las temperaturas mínimas se mantendrán estables o bajarán ligeramente y el viento soplará flojo a moderado del oeste, y se fijará durante la mañana a noroeste. EFE/Javier Etxezarreta

Euria Donostian. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroako Kantauri isurialdean abisu horia ezarri dute ostegun honetan, metro koadroko 15 litro baino gehiago bota ditzakeelako ordubetean, batez ere kostaldean.

Euriari dagokion abisu horia eguerdira arte egongo da indarrean Bizkaian eta Gipuzkoan, eta 15:00ak arte, Nafarroa iparraldean

Meteo Francek ere abisu horia ezarri du Ipar Euskal Herria barne hartzen duen Pirinio Atlantikoan, 06:00etatik 15:00etara, euriagatik. 

Euskalmetek zabaldutako datuen arabera, Gipuzkoa ekialdean pilatu da euri gehien. Zehazki, 24 orduan 64 litro bildu dituzte Oiartzunen eta 60 litro baino gehiago, Behobian

Gaur, osteguna, ezegonkortasuna izango da nagusi, bereziki goizean. Arratsaldean, eguraldiak egonkortzera egingo du, eta noizbehinka zaparradak botako ditu. Haizeak ipar-mendebaldetik eta iparraldetik joko du, eta tarteka enbarazu egingo du zenbait lekutan. Halaber, ez da aurreikusten tenperaturan aldaketa nabarmenik.

Ostiralean epelera egingo du eguraldiak, eta tenperatura maximoek gora egingo dute. Goizaldean lainotuta egongo da, batez ere ipar isurialdean, non zirimiria egin dezakeen. Kantauri isurialdearen ekialdean goizean ere egin dezake euria. Dena den, eremu horretan izan ezik, gainerako tokietan goizean ostarteak irekiko dira, eta orduek aurrera egin ahala giroa eguzkitsu geratuko da. Kantauri isurialdeko ekialdean ostarteak zabalduko dira arratsaldean. Tenperatura maximoak igo egingo dira, batez ere barnealdeko zenbait lekutan.

Kontsulta ezazu eguraldiaren iragarpena, eta bidal itzazu zure argazkiak eta bideoak.

