Abisu horia Kantauri isurialdean, prezipitazio handiak izateko arriskua dago eta

Gaur arratsaldean trumoi-zaparradak botako ditu zenbait tokitan, baita haize-bolada bortitzek jo ere. Bihar, osteguna, eguerdira arte iraungo du abisu horiak.

Bakio (Bizkaia). Argazkia: EITB

Armintza (Bizkaia). Artxiboko argazkia: EITB Media

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroako Kantauri isurialdean abisu hori bana ezarri dute asteazken honetan, metro koadroko 15 litro baino gehiago bota ditzakeelako ordubetean, batez ere kostaldean.

Gaur zaparradak sarri botako ditu ipar isurialdean. Gainera, mardulagoak izango dira kostaldean, baina barnealderago ere sartuko dira. Ez da baztertzen tarteka trumoi-ekaitzak izatea, batez ere kostaldean. Hegoaldean, hodeitza saretuago egongo da eta ostarteak zabalduko dira, batez ere Nafarroan. 

Haizeak arratsaldean ipar-mendebaldetik jo eta zakartu egingo da, une batzuetan enbarazu egingo du. Tenperaturan aldaketa gutxi, giro freskoa gailenduko da.

Ostegunean ezegonkortasunarekin jarraituko dugu, bereziki goizean. Arratsaldean, eguraldiak egonkortzera egingo du, eta noizbehinka zaparradak botako ditu. Haizeak ipar-mendebaldetik eta iparraldetik joko du, eta tarteka enbarazu egingo du zenbait lekutan. Ez da aurreikusten tenperaturan aldaketa nabarmenik.

Ostiralean epelera egingo du aroak, eta tenperatura maximoek gora egingo dute. Goizaldean lainotuta egongo da, batez ere ipar isurialdean, non zirimiria egin dezakeen. Kantauri isurialdearen ekialdean goizean ere egin dezake euria. Dena den, eremu horretan izan ezik, gainerako tokietan goizean ostarteak irekiko dira, eta orduek aurrera egin ahala giroa eguzkitsu geratuko da. Kantauri isurialdeko ekialdean ostarteak zabalduko dira arratsaldean. Tenperatura maximoak igo egingo dira, batez ere barnealdeko zenbait lekutan.

