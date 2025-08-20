Abisu horia Kantauri isurialdean, prezipitazio handiak izateko arriskua dago eta
Gaur arratsaldean trumoi-zaparradak botako ditu zenbait tokitan, baita haize-bolada bortitzek jo ere. Bihar, osteguna, eguerdira arte iraungo du abisu horiak.
Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroako Kantauri isurialdean abisu hori bana ezarri dute asteazken honetan, metro koadroko 15 litro baino gehiago bota ditzakeelako ordubetean, batez ere kostaldean.
Gaur zaparradak sarri botako ditu ipar isurialdean. Gainera, mardulagoak izango dira kostaldean, baina barnealderago ere sartuko dira. Ez da baztertzen tarteka trumoi-ekaitzak izatea, batez ere kostaldean. Hegoaldean, hodeitza saretuago egongo da eta ostarteak zabalduko dira, batez ere Nafarroan.
Haizeak arratsaldean ipar-mendebaldetik jo eta zakartu egingo da, une batzuetan enbarazu egingo du. Tenperaturan aldaketa gutxi, giro freskoa gailenduko da.
Ostegunean ezegonkortasunarekin jarraituko dugu, bereziki goizean. Arratsaldean, eguraldiak egonkortzera egingo du, eta noizbehinka zaparradak botako ditu. Haizeak ipar-mendebaldetik eta iparraldetik joko du, eta tarteka enbarazu egingo du zenbait lekutan. Ez da aurreikusten tenperaturan aldaketa nabarmenik.
Ostiralean epelera egingo du aroak, eta tenperatura maximoek gora egingo dute. Goizaldean lainotuta egongo da, batez ere ipar isurialdean, non zirimiria egin dezakeen. Kantauri isurialdearen ekialdean goizean ere egin dezake euria. Dena den, eremu horretan izan ezik, gainerako tokietan goizean ostarteak irekiko dira, eta orduek aurrera egin ahala giroa eguzkitsu geratuko da. Kantauri isurialdeko ekialdean ostarteak zabalduko dira arratsaldean. Tenperatura maximoak igo egingo dira, batez ere barnealdeko zenbait lekutan.
Eguraldiari buruzko albiste gehiago
Jaitsi dira, azkenean, tenperaturak
Leku gehienetan 25 ºC azpikoak izango dira balio altuenak gaurtik aurrera, eta hodeiak ere ugarituko dira pixkanaka.
Muturreko beroa atzean utzita, freskoak eta euritsuak izango dira datozen egunak
Leku gehienetan 25 ºC azpikoak izango dira balio altuenak bihartik aurrera, eta hodeiak ere ugarituko dira pixkanaka.
Bero-boladaren azken orduak Euskal Herrian, tenperaturak nabarmen jaitsi eta euria hasi aurretik
Igande honetan, alerta gorria ezarri dute Nafarroan muturreko tenperatura altuengatik, eta alerta laranja Araban eta Ipar Euskal Herrian. Bizkaian eta Gipuzkoan abisu horia izango dute. Alabaina, hodeiak ugarituz joango dira eta euria hasiko da, bereziki Ipar Euskal Herrian. Bihar abisu horia ezarriko dute han ekaitz arriskuagatik.
Larunbatean Kanpezun neurtu dute tenperatura altuena: 40,2 ºC
Euskalmeten arabera, ipar-mendebaldeko haizea barnealdetik zabaldu da eta tenperaturak arinki behera egin du arratsaldeko lehen orduetan, bereziki Arabako iparraldean.
Sute-arrisku oso handia Euskal Herrian
Suteak sor ditzakeen edozein jarduera saihesteko deia egin dute agintariek. Nafarroak aktibo du nekazaritza jarduera sute-arriskuagatik mugatzen duen Foru Agindua.
Gau beroa Euskal Herriko toki askotan, 30 ºC inguruko tenperaturekin
Gaur gauerako beroa protagonista izatea espero da berriro lurraldeko toki askotan, baina atzokoarekin alderatuta, tenperaturek beheranzko joera hartuko dute.
Beroak ez du atsedenik emango asteburuan: 30 ºC inguruko tenperaturak espero dira
Larunbateko alerta laranja igandera luzatuko da, 30 gradurainoko tenperaturak espero baitira. Astelehenean, ordea, eguraldia zeharo aldatuko da eta tenperatura asko jaitsiko da.
Beroak erasandako 26 pertsona artatu ditu ostiralean Osakidetzak
Sintomarik nabarmenenak zorabioak, konorte galerak eta nekea izan dira.
Muturreko beroa bueltan da: alerta laranja, aktibo
Aurreikuspenen arabera, termometroak 40 gradutik gora izango dira Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, eta 35 gradutik gora kostaldean.