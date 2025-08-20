EGURALDIA
Aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas en la vertiente cantábrica

Esta tarde se esperan chubascos moderados y tormentosos, que podrían ser localmente fuertes y podrían ir acompañados de rachas fuertes de viento. Mañana, jueves, se mantendrá la misma situación hasta el mediodía.
Bakio (Bizkaia), nublado, lainotuta.

Armintza (Bizkaia). Foto de archivo: EITB Media

Euskaraz irakurri: Abisu horia prezipitazio handiak izateko arriskuagatik
Este miércoles se han activado sendos avisos amarillos en Bizkaia, Gipuzkoa y la vertiente cantábrica de Navarra por riesgo de precipitaciones intensas, que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en puntos, especialmente en el litoral.

Esta tarde se esperan chubascos moderados y tormentosos, que podrían ser localmente fuertes y podrían ir acompañados de rachas fuertes de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora. Mañana, jueves, se mantendrá la misma situación hasta el mediodía.

Además, no se descartan tormentas puntuales, sobre todo cerca de la costa. En el sur la nubosidad será algo más escasa y se abrirán claros, sobre todo en Navarra. El viento se fijará durante la tarde del noroeste y arreciará, siendo molesto por momentos. Pocos cambios en las temperaturas, con ambiente fresco.

La inestabilidad seguirá presente el jueves, sobre todo durante la primera mitad del día, con chubascos localmente intensos y tormentosos. Durante la tarde la inestabilidad irá a menos y los chubascos empezarán a ser más ocasionales. El viento soplará del noroeste y del norte y de nuevo será molesto en algunas zonas.

El viernes por la mañana podrían producirse algunas lloviznas por la mañana, si bien pronto se irán abriendo claros en el territorio, tendiendo a quedar con el paso de las horas un ambiente soleado. En el este de la vertiente cantábrica los claros se abrirán durante la tarde. Las temperaturas máximas subirán, sobre todo en puntos del interior.

