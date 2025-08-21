El mes de agosto avanza y toca volver a casa. A las 15:00 horas de este jueves el Departamento de Seguridad activará la Operación Retorno de este verano para miles de ciudadanos de Euskadi, pero también para el tráfico internacional que cruza las carreteras vascas estas fechas para regresar a casa.

Pese a que el dispositivo especial arrancará oficialmente a las 15:00 horas, desde antes del mediodía el tráfico es intenso en algunos puntos de la red viaria.

El Gobierno Vasco prevé que las fechas más críticas sean los dos últimos fines de semana largos de agosto, de jueves a domingo, es decir, del 21 al 24 y del 28 al 31, ya que en los últimos años la vuelta de vacaciones se realiza de forma más escalonada.

La de este fin de semana, por tanto, será el primer fin de semana en el que el dispositivo estará activo, con un dispositivo especial de señalización en el nudo de Armiñón, en el enlace de la AP-1 con la A-1 en sentido Vitoria-Gasteiz, punto en el que, mediante conos y señales especiales, se cederá uno de los tres carriles de la A-1 a los vehículos que accedan masivamente por la AP-1 para que puedan hacerlo con seguridad y a 80 kilómetros por hora.

También se prestará especial atención a otros puntos críticos: En Gipuzkoa, la AP-8 en la zona fronteriza de Biriatu y en Bizkaia, en la A-8 en ambos sentidos, hacia Bilbao y hacia Cantabria.

Desde este pasado lunes se han formado retenciones kilométricas, todos los días, en la AP-8 en Irun, en dirección Baiona.

Ayer, un bebé de apenas 1 año falleció y otras cuatro personas de la misma familia resultaron heridas en un grave accidente de tráfico registrado en la autopista AP-1, a la altura de Soraluze (Gipuzkoa).