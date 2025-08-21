ITZULERA OPERAZIOA
Trafiko astuna euskal errepideetan, arratsaldean abiatuko den Itzulera Operazioaren atarian

Itzulera Operazioa 15:00etan abiatuko da ofizialki. Oporretatik buelta askoz ere modu mailakatuagoan egiten denez azken urteotan, bi asteburuz izango dute aktibo dispositiboa: abuztuaren 21etik 24ra, eta 28tik 31ra.

Abuztua aurrera doa eta etxera itzultzeko ordua gerturatzen ari zaie askori. Hala, gaur arratsaldean ekingo zaio Euskal Autonomia Erkidegoan Itzulera Operazioari, 15:00etatik 22:00etarako tartean. 

Itzulera Operazioa ofizialki 15:00etan hasiko bada ere, eguerdia baino lehenagotik ibilgailuen joan-etorria handia izaten ari da euskal errepideetako hainbat tokitan.  

Datarik kritikoenak abuztuko azken bi asteburu luzeak izatea aurreikusi du Jaurlaritzak, ostegunetik igandera, hau da, abuztuaren 21etik 24ra eta 28tik 31ra; izan ere, azken urteetan modu mailakatuagoan egiten da oporretatik buelta.

Arratsaldean hasiko da, beraz, lehen asteburu hori. Dispositiboa martxan egongo den egun horietan, seinaleztapen-dispositibo berezia jarriko da Armiñongo lotunean, AP-1 autobidearen eta A-1 autobidearen arteko lotunean, Gasteizko noranzkoan. Puntu horretan, konoen eta seinale berezien bidez, A-1eko hiru erreietako bat utziko zaie AP-1etik modu masiboan sartzen diren ibilgailuei, segurtasunez eta 80 kilometro orduko abiaduran errepidean sar daitezen.

Beste puntu kritiko batzuetan ere jarriko da arreta berezia, Gipuzkoan, AP-8an, Biriatuko ordailekuan, eta A-8 autobidean, Bizkaiko zatian, trafikoa geldoa izatea aurreikusten da eta, Kantabriatik datozen auto kopuru handiaren ondorioz.

Pasa den astelehenaz geroztik, auto-ilara luzeak sortu dira egunero AP-8 autobidean, Irunen, Baionara bidean. 

Atzo, urtebeteko haur bat hil zen AP-1 autobidean, Soraluze parean gertatutako auto-istripu batean, eta familia bereko lau kide zauritu ziren. 

Euskadin, Frantziatik eta Europako gainerako herrialdeetatik Portugalera eta Afrika iparraldera doazen ibilgailuen kopuruak gora egin du aurten. Uda honetan, nazioarteko trafikoa % 4,5 hazi da 2024. urtearekin alderatuta, eta aurreikuspenek % 3,8 hazi behar zela iragartzen zuten.  

Bestalde, barne-trafikoaren bolumen handiena, batez ere A-8 autobidean, Kantabriako lurralde-mugan eta asteburuetan, % 3,5 hazi da, eta, beraz, horri dagokionez ere gainditu egin da % 3ko hazkundearen aurreikuspena. 

