Fallece una menor y cuatro personas resultan heridas en un accidente en la AP-1 a la altura de Soraluze

El siniestro, cuyas causas aún se investigan, ha obligado a cortar completamente la circulación en sentido Eibar. Mientras tanto, el tráfico está siendo desviado por la GI-627.

Tunel Eitza. Foto: Googlel Maps

Lugar del accidente en la AP-1, a su paso por Soraluze. Foto: Google Maps

Una menor ha fallecido y otras cuatro personas han resultado heridas este miércoles en un grave accidente de tráfico registrado en la autopista AP-1, a la altura del municipio guipuzcoano de Soraluze, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. 

El accidente ha tenido lugar antes de las 06:25 horas, a la altura de Soraluze, en sentido Eibar. 

El siniestro, cuyas causas aún se investigan, ha obligado a cortar completamente la circulación en sentido Eibar. Mientras tanto, el tráfico está siendo desviado por la GI-627.

