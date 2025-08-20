Una menor ha fallecido y otras cuatro personas han resultado heridas este miércoles en un grave accidente de tráfico registrado en la autopista AP-1, a la altura del municipio guipuzcoano de Soraluze, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El accidente ha tenido lugar antes de las 06:25 horas, a la altura de Soraluze, en sentido Eibar.

El siniestro, cuyas causas aún se investigan, ha obligado a cortar completamente la circulación en sentido Eibar. Mientras tanto, el tráfico está siendo desviado por la GI-627.