Adin txikiko bat hil eta lau pertsona zauritu dira AP-1 autobidean, Soraluze parean izandako istripu batean

Ezbeharraren arrazoiak oraindik ikertzen ari dira, eta zirkulazioa erabat itxi behar izan dute Eibarko noranzkoan. Bien bitartean, trafikoa GI-627 errepidetik bideratzen ari dira.

Tunel Eitza. Foto: Google Maps
Istripuaren lekua: AP-1 autobidea, Soraluze parean. Argazkia: @trafikoaEJGV
EITB

Azken eguneratzea

Adin txikiko bat hil eta beste lau pertsona hospitalera eraman dituzte asteazken honetan, AP-1 autobidean, auto batek Soraluze parean istripua izan ondoren. 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, ezbeharra 06:25 aldera gertatu da, Eibarrera bidean. 

Istripuaren ondorioz, AP-1 autobidea itxi dute Eibarrera bidean. Bien bitartean, trafikoa GI-627 errepidetik bideratzen ari dira.

