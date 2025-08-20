Adin txikiko bat hil eta lau pertsona zauritu dira AP-1 autobidean, Soraluze parean izandako istripu batean
Ezbeharraren arrazoiak oraindik ikertzen ari dira, eta zirkulazioa erabat itxi behar izan dute Eibarko noranzkoan. Bien bitartean, trafikoa GI-627 errepidetik bideratzen ari dira.
Adin txikiko bat hil eta beste lau pertsona hospitalera eraman dituzte asteazken honetan, AP-1 autobidean, auto batek Soraluze parean istripua izan ondoren.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, ezbeharra 06:25 aldera gertatu da, Eibarrera bidean.
Istripuaren ondorioz, AP-1 autobidea itxi dute Eibarrera bidean. Bien bitartean, trafikoa GI-627 errepidetik bideratzen ari dira.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Gasteizko kaleetan bizi diren maliarren zati bati Gipuzkoako egoitzetan emango diete ostatu, behin behinean
Asilo politikoaren zain dauden 50 migratzaileetatik hamabost bat inguru Oñatiko edo Tolosako harrera etxeetara bideratuko dituzte. Aurrez, baina, beharrezkoa da gainezka dauden egoitza horietan lekua egitea. Jaurlaritzak bideratuko ditu lekualdaketak, baina salatu du Espainiako Gobernuari dagokiola haien zaintza eta ardura.
Aita Marik 13 pertsona erreskatatu ditu Mediterraneoan
Pertsona migratzaileak zeramatzan ontzia prekarioa zen eta noraezean zebilen duela zenbait egunetatik. Italiako agintariek Bariko portua izendatu dute lehorreratze puntu, eta, aurreikuspenen arabera, larunbatean iristea espero da.
Barakaldoko txirrindulari bat hil da Asturiasen, auto batek harrapatuta
AS115 errepidean izan da istripua, Llanesen.
Haserrea Gaztela eta Leongo suteek kaltetutakoen artean
Ponferrada, Astorga, Leon eta gaur La Bañezan. Azken egunetan Gaztela eta Leongo agintarien aurkako protestak ugaritu egin dira suteen kudeaketagatik. Suteek kaltetutakoek 3. mailako larrialdia dekretatzea eta Estatuak suteen aurkako borrokaren agintea hartzea eskatzen dute.
Bilboko Konpartsek babesa adierazi diete Gas plazatik bota dituzten manteroei: "Kale gorrian dauden pertsonek ez al daukate lo egiteko eskubiderik?"
Bilboko Konpartsek ehunka lagun bildu dituzte gaur arratsaldean Bilboko Areatzan, "lo egitea ez da delitua" lelopean, Gas plazan lo egiten ari ziren manteroei babesa emateko. Horretaz gain, Bilboko Udalari manteroentzako eta kale egoeran daudenentzako bizitoki irtenbide bat eskatu diote.
Su hartu duten eremuetan larrialdia onartuko dutela iragarri du Sanchezek, eta berreraikuntzarako laguntzak agindu ditu
Datorren abuztuaren 26an egingo dute iragarpena, Ministroen Kontseiluan, eta babes zibileko larrialdi batengatik egingo dute.
Palestinaren aldeko ibilaldi bat antolatu dute Tuteratik Hendaiara, "Ibaitik itsasora" lelopean
Ibilbidea 11 etapaz osatuta egongo da, irailaren 10etik 20ra. Hendaian, manifestazio bat egingo dute itsasora iritsi arte. Helburua: kausa palestinarraren aldeko Euskal Herri osoko sarea ikusaraztea eta aktibatzea.
66 urteko gizon bat atxilotu dute Gasteizen, pisukideari labanaz erasotzeagatik
Gizon bat Gasteizko ospitale batean agertu zen, arma zuri batekin ustez egindako eraso baten biktima izan ostean. Gasteizko Adurtza auzoko etxebizitza batean gertatu zen erasoa.
Kaleko saltzaileen kanpaleku bat desegin dute Bilboko Gas plazan
Eraso arrazisten kontrako protokoloa aktibatu dute Bilboko Konpartsek, eta elkarretaratzea deitu dute gaur arratsalderako, 19:00etan, Bilboko Arriaga Antzokiaren aurrean. Protesta horretan, manteroen aurkako “polizia indarkeria” salatzeko.