La sexta noche de Aste Nagusia de Bilbao se ha saldado con nueve detenciones, siete de ellas en el recinto festivo y dos fuera de él, en una jornada marcada por la “gran afluencia de gente” y un total de 51 denuncias registradas.

Según han informado fuentes municipales, la mayoría de los arrestos han estado relacionados con hurtos y robos con violencia, aunque también se ha detenido a una persona por tráfico de drogas y a otra por reclamación judicial.

Entre los casos más graves destacan la detención de una persona por realizar tocamientos a una mujer en el Arenal y la de otro por violencia de género.

La Ertzaintza ha informado sobre la detención de una persona de 26 años acusada de un presunto delito de agresión sexual en el Casco Viejo. Según los testigos, el individuo habría seguido a la víctima desde la zona y, en una de las calles, le realizó tocamientos de carácter sexual. La mujer fue trasladada al hospital de Basurto para ser atendida, mientras que el detenido quedó bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial.