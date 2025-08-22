Bederatzi atxilotu Aste Nagusiko seigarren gauean, bat ukituengatik eta beste bat genero indarkeriagatik
Hala ere, atxiloketa gehienak lapurretengatik edo ebasketengatik izan dira.
Bilboko Aste Nagusiko seigarren gauean bederatzi pertsona atxilotu dituzte, horietako zazpi jai-eremuan eta beste bi jai-eremutik kanpo. Orotara, eta 51 salaketa erregistratu dituzte guztira, "jende asko" bildu duen egunean.
Udaleko iturriek jakitera eman dutenez, atxiloketa gehienak lapurretekin eta indarkeriaz egindako ebasketekin lotutako izan dira; hala ere, pertsona bat droga-trafikoagatik eta beste bat erreklamazio judizialagatik ere atxilotu dituzte.
Kasu larrienen artean, honako hauek nabarmentzen dira: pertsona bat atxilotu dute Areatzan emakume bati ukituak egiteagatik, eta beste bat genero-indarkeriagatik.
Izan ere, Ertzaintzak 26 urteko gizonezko bat atxilotu du bart gauean, ustezko sexu-eraso bat egitea leporatuta, Alde Zaharrean. Lekukoen arabera, gizonezkoak emakumea jarraitu zuen eta kale batean sexu-ukituak egin zizkion bortxaz. Biktima Basurtuko ospitalera eraman zuten izateko, eta atxilotua poliziaren esku geratu zen, epailearenera eramateko zain.
