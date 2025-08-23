Detenido en Espejo por esgrimir un machete que lograron quitarle los vecinos
Un hombre ha sido detenido en la localidad alavesa de Espejo mientras portaba un machete que lograron quitarle los vecinos.
El incidente se produjo en la madrugada del jueves al viernes, sobre las 05:40 horas, según han confirmado a la agencia EFE fuentes del Departamento de Seguridad.
El hombre fue retenido por varias personas hasta la llegada de la Ertzaintza, que le detuvo acusado de desobediencia y resistencia a la autoridad.
También se han abierto diligencias contra el varón por un presunto delito de amenazas con arma blanca.
