Gizon bat atxilotu dute Espejon, eskuan matxete bat eramateagatik

Desobedientzia eta agintaritzari aurre egitea leporatu diote, baita arma zuriz mehatxu egitea ere.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat atxilotu dute Espejon, eskuan aihotz bat zuela zihoalako kaletik.

Ostiral goizaldean atxilotu zuten, 05:40 aldera, Segurtasun Saileko iturrien arabera.

Gizona hainbat bizilagunek atxiki zuten Ertzaintza iritsi zen arte, eta arma eskutik kentzea lortu zuten. Desobedientzia eta agintaritzari aurre egitea egotzita atxilotu zuten.

Atxilotuaren aurkako eginbideak ireki dituzte, arma zuri batez mehatxu egin izana egotzita.

