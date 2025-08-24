Detenido un hombre en Ugao-Miraballes tras apuñalar a un hombre con un cuchillo

Agentes de la Ertzaintza han detenido en la madrugada del domingo en Ugao-Miraballes (Bizkaia) a un varón de 33 años de edad, acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, tras agredir con un cuchillo a otro varón originándole diversos cortes. La víctima ha sido trasladada al hospital de Galdakao con varias heridas de arma blanca en los brazos, costillas y cuello, aunque ya ha sido dada de alta.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 23:15 horas de la noche de ayer, sábado, cuando la Ertzaintza fue requerida para que se personara en un incidente entre dos individuos registrado en la calle San Bartolomé de la localidad vizcaína. Al parecer, un varón había recibido varias puñaladas al ser agredido con un cuchillo.

En el lugar se personaron varias patrullas de Protección Ciudadana de la demarcación de la Ertzain-etxea de Ibaizabal que observaron la presencia de un recurso sanitario que estaba atendiendo a un varón que había sido víctima de una agresión con arma blanca. Los agentes preguntaron a la víctima por lo sucedido, manifestando que había tenido una discusión con un varón conocido y que, tras varias amenazas, le había agredido con un cuchillo de grandes dimensiones provocándole cortes en los brazos, costillas, hombro y en el cuello.

El herido, que durante la madrugada ha sido dado de alta, fue evacuado al hospital de Galdakao para ser atendido de las heridas de arma blanca.

Ante tales hechos, los y las agentes han procedido a la detención del hombre por un delito de homicidio en grado de tentativa. Una vez finalizadas las diligencias correspondientes, el arrestado será puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Bilbao en las próximas horas.