Gizon bat atxilotu dute Ugaon beste bat labanaz sastatzeagatik
33 urteko atxilotuari giza hilketa saiakera leporatu diote.
Ertzaintzako agenteek 33 urteko gizonezko bat atxilotu dute igande goizaldean Ugaon (Bizkaia), giza hilketa saiakera delitua egotzita, beste gizon bati labanaz eraso egin eta hainbat ebaki eragin ondoren. Biktima Galdakaoko ospitalera eraman dute, besoetan, saihetsetan eta lepoan arma zuriz egindako zauriak sendatzera; goizaldean eman diote alta.
Bart, 23:15 aldera jakinarazi zioten Ertzaintzari Bizkaiko udalerri horretako San Bartolome kalean bi pertsonaren arteko istilu bat izan zela. Antza denez, gizon batek hainbat labankada jaso zituen labanaz eraso ziotelako.
Ertzain-etxeko Herritarren Babeserako patruila batzuk bertaratuta, arma zuriz egindako eraso baten biktima izan zen gizon bat artatzen ari zirela ikusi zuten. Zaurituari gertatutakoaz galdetuta, biktimak adierazi zien gizon ezagun batekin eztabaida izan zuela, eta, mehatxu egin ondoren, labana handi batekin eraso ziola, besoetan, saihetsetan, sorbaldan eta lepoan ebakiak eraginez.
Zauritua Galdakaoko ospitalera eraman zuten arma zuriz egindako zauriak sendatzeko, eta goizaldean eman diote alta.
Agenteek, berriz, erasotzailea atxilotu dute, giza hilketa saiakera egotzita. Beharrezko eginbideak amaitutakoan, Bilboko Guardiako Epaitegiaren esku utziko dute.
