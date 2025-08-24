BIZKAIA
Dos detenidos y dos heridos en una pelea esta pasada noche en Sestao

El altercado se ha producido en las inmediaciones de la plaza de los Tres Concejos, y uno de los heridos ha tenido que ser trasladado al hospital de Cruces.

Euskaraz irakurri: Bi atxilotu eta bi zauritu Sestaon bart izandako borrokaldi batean
Dos personas han sido detenidas esta noche en Sestao por participar en una pelea, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Dos personas resultaron heridas en esta pelea, que tuvo lugar sobre las 22:00 horas en las inmediaciones de la plaza de los Tres Concejos, y una de ellas tuvo que ser trasladada a Cruces.

