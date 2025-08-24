Dos detenidos y dos heridos en una pelea esta pasada noche en Sestao
El altercado se ha producido en las inmediaciones de la plaza de los Tres Concejos, y uno de los heridos ha tenido que ser trasladado al hospital de Cruces.
Dos personas han sido detenidas esta noche en Sestao por participar en una pelea, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Dos personas resultaron heridas en esta pelea, que tuvo lugar sobre las 22:00 horas en las inmediaciones de la plaza de los Tres Concejos, y una de ellas tuvo que ser trasladada a Cruces.
Más noticias sociedad
Seis detenidos por violencia machista durante la última noche de la Aste Nagusia de Bilbao
Tres de ellos fueron detenidos por tocamientos en el recinto festivo.
Imagen insólita: ¡Las vacas vuelven al corral en el último encierro de Falces!
El último encierro del Pilón de Falces 2025 nos ha dejado uno de los momentos más curiosos de esta edición. Y es que, las reses de Teodoro Vergara han decidido dar la vuelta y volver a meterse en el corral, a escasos segundos de haber iniciado la marcha. Finalmente, el encierro ha concurrido con normalidad y sin ningún herido. Por su puesto, ha sido el encierro más largo de 2025: tres minutos y 22 segundos.
Tres personas resultan gravemente heridas en un accidente entre dos turismos en Karrantza
Los dos automóviles han chocado frontalmente en la BI-630, en la zona de Ambasaguas. La carretera ha permanecido cortada desde las 22:30 hasta las 03:30.
Decenas de personas protestan en Muelle de Marzana de Bilbao, por "el derecho al descanso"
Los vecinos y vecinas afectados se han reunido a las 21:00 horas en el muelle. Recientemente han presentado ante el Ayuntamiento más de 100 firmas para que se acabe la situación de ruido y se pueda garantizar su descanso.
Las carreteras vascas recuperan la normalidad tras una tarde intensa
El Departamento de Seguridad ha informado este sábado por la tarde de varios puntos de atención en las carreteras vascas.
Cientos de personas se unen en una cadena humana en Bilbao para denunciar las agresiones sexistas durante la Aste Nagusia
A las 19:00 horas de este sábado representantes de las comparsas de Bilbao se han concentrado al Consistorio y han formdo, junto a cientos de ciudadanos que han acudido a la convocatoria, una cadena para protestar por las agresiones sexiatas y racistas, y para reclamar unas fiestas "sin ataques" de ningún tipo.
Gran ambiente en el segundo sábado de Aste Nagusia
Las calles de Bilbao han vivido el segundo sábado de Aste Nagusia con un gran ambiente, siendo los fines de semana, como es habitual, los días más multitudinarios de las fiestas.
Los incendios evolucionan favorablemente, aunque aún hay focos activos en Castilla y León, Galicia y Asturias
La bajada de temperaturas nocturnas ha ayudado en las labores de extinción aunque la situación sigue siendo difícil. Esta mañana han logrado estabilizar el peor incendio de la historia de Galicia, el de Larouco (Ourense).
Rescatado un escalador de 71 años en Vidángoz, ileso pero exhausto
El hombre ha quedado suspendido mientras realizaba la vía ferrata.