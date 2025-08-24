BIZKAIA
Bi atxilotu eta bi zauritu Sestaon bart izandako borrokaldi batean

Hiru Kontzejuen plazaren inguruan izan da liskarra, eta zaurituetako bat Gurutzetako ospitalera eraman behar izan dute.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak bi lagun atxilotu ditu bart Sestaon borrokaldi batean parte hartzeagatik, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Bi pertsona zauritu ziren Hiru Kontzejuen plazaren inguruan 22:00ak aldera izan zen borroka horretan, eta horietako bat Gurutzetara eraman behar izan zuten.

