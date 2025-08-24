Bi atxilotu eta bi zauritu Sestaon bart izandako borrokaldi batean
Ertzaintzak bi lagun atxilotu ditu bart Sestaon borrokaldi batean parte hartzeagatik, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Bi pertsona zauritu ziren Hiru Kontzejuen plazaren inguruan 22:00ak aldera izan zen borroka horretan, eta horietako bat Gurutzetara eraman behar izan zuten.
