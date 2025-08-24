El Ayuntamiento de San Sebastián realizará este lunes y el martes una nueva retirada de piedras en la playa de Ondarreta

El Ayuntamiento de San Sebastián ha informado de que las noches de este lunes, 25 de agosto, y la del martes está previsto realizar un nuevo proceso de retirada de piedras de la playa de Ondarreta. La intervención se llevará a cabo si las condiciones meteorológicas y del mar son las adecuadas, aprovechando las mareas vivas de finales de agosto y actuando de noche para no interferir las jornadas de playa.



Según el Ayuntamiento, una retroexcavadora y tres camiones empezarían la noche de este lunes los trabajos, desde 3 horas antes y hasta 3 horas después de la bajamar (prevista a la 1.04 horas de la madrugada) para sacar el mayor rendimiento posible al dispositivo.



Esta misma intervención se repetiría la noche siguiente con idéntica planificación. Asimismo, se contempla una nueva actuación dos semanas después, el 8 y 9 de septiembre, aprovechando la presencia otra vez de mareas vivas.



La aparición de las piedras en Ondarreta, que provienen de antiguas construcciones que tuvo la playa, va dependiendo del movimiento de arena provocado por las mareas.



La intención del Consistorio es "proceder a retirar la mayor cantidad de piedras posible, que en las últimas semanas han vuelto a aparecer en Ondarreta debido a las mareas".



Una vez que se haya limpiado la arena retirada, esta se devolverá a la playa. Se calcula que hay en torno a 14 600 metros cúbicos de piedras en la playa, de las cuales ya se han llegado a retirar en torno a 10 000 metros cúbicos.