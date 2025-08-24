Hondartzak
Ondarretako hondartzako harriak kenduko ditu Donostiako Udalak astelehen eta asteartean 

Esku-hartzea eguraldiaren eta itsasoaren baldintzak egokiak badira egingo da, abuztuaren amaierako marea biziak aprobetxatuz eta gauez jardunez, hondartzako jendeak hondartzaz gozatu ahal izan dezan egunez.

EUSKADI.-El Ayuntamiento de San Sebastián comienza esta noche a retirar piedras de la playa de Ondarreta 09/7/2018

Harriak Ondarretako hondartzan. Europa Press-en artxiboko argazkia.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donostiako Udalak jakinarazi duenez, astelehen honetako (abuztuak 25) eta astearteko gauetan Ondarretako hondartzatik harriak kentzea aurreikusten dute, beti ere meteorologiaren eta itsasoaren baldintzak egokiak badira. 

Beste urte batzuetan egin den moduan, abuztuaren amaierako marea biziak aprobetxatuko dira zeregin honetarako, eta gauez jardungo dute lanean, jendeak hondartzaz gozatu ahal izan dezan egunean zehar. 

Udalaren arabera, atzerakako hondeamakina bat eta hiru kamioi astelehen gauean hasiko dira lanean, itsasbehera (goizaldeko 01:04ean) baino 3 ordu lehenago, eta itsasbera ostean 3 orduz jarraituko dute, dispositiboari ahalik eta etekin handiena ateratzeko.

Esku-hartze hori bera errepikatuko litzateke hurrengo gauean, plangintza berdinarekin. Era berean, bi aste geroago, irailaren 8an eta 9an, beste jarduketa bat egitea aurreikusten da, marea biziak berriro daudela aprobetxatuz.

Hondartzak izan zituen antzinako eraikuntzetatik datozen harriak agertu ohi dira Ondarretan mareek eragindako hondar mugimenduaren ondorioz.

Udalaren asmoa da "ahalik eta harri gehien kentzea, azken asteetan berriro agertu baitira Ondarretan, itsasaldien ondorioz".

Kendutako hondarra garbitu ondoren, hondartzara itzuliko da. Kalkuluen arabera, 14.600 metro kubiko harri inguru daude hondartzan, eta horietatik 10.000 metro kubiko inguru kendu dira.

