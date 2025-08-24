Bilbao
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los ucranianos que viven en Euskadi celebran el Día de la Independencia

Los ucranianos que viven en Euskadi tambien han celebrado en Bilbao su Día de la Independencia. Se han concentrado frente al Museo Guggenheim donde han homenajeado a los heroes de la resistencia frente a la invasión rusa y han reivindicado el derecho de Ucrania a estar presente en cualquier negociación sobre el final de la guerra.
18:00 - 20:00
Ucranianos en el museo Guggenheim. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Independentziaren Eguna ospatu dute Euskadin bizi diren ukrainarrek
author image

EITB

Última actualización

Los ucranianos que viven en Euskadi tambien han celebrado en Bilbao el Día de la Independencia. Se han concentrado frente al Museo Guggenheim donde han homenajeado a "los heroes de la resistencia frente a la invasión rusa" y han reivindicado "el derecho de Ucrania a estar presente en cualquier negociación sobre el final de la guerra".

Guerra en Ucrania Guerra Rusia - Ucrania Sociedad Manifestaciones Bilbao Guggenheim

Más noticias sobre sociedad

Cargar más