Independentziaren Eguna ospatu dute Euskadin bizi diren ukrainarrek

Los ucranianos que viven en Euskadi tambien han celebrado en Bilbao su Día de la Independencia. Se han concentrado frente al Museo Guggenheim donde han homenajeado a los heroes de la resistencia frente a la invasión rusa y han reivindicado el derecho de Ucrania a estar presente en cualquier negociación sobre el final de la guerra.
18:00 - 20:00

Ukrainarrak, Guggenheim museoan. Bideotik ateratako irudia.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskadin bizi diren ukrainarrek Independentziaren Eguna ospatu dute Bilbon. Guggenheim Museoaren aurrean bildu dira, "Errusiaren inbasioaren aurrean erresistentziako heroiak" omentzeko eta Ukrainak gerraren amaierari buruzko "edozein negoziaziotan egoteko duen eskubidea" aldarrikatzeko.

Ukrainako gerra Errusia-Ukraina gerra Gizartea Manifestazioak Bilbo Guggenheim

