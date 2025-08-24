Tráfico
Tráfico denso en la A-1 a la altura de Vitoria-Gasteiz por la operación retorno

Además, un motorista ha resultado esta tarde gravemente herido en un accidente en la N-622 a la altura de Zigoitia.
Euskaraz irakurri: Lau kilometrotik gorako auto-ilarak sortu dira A-1 errepidean, Gasteiz parean, itzulera-operazioaren ondorioz
Agencias | EITB

Última actualización

Más de cuatro kilómetros de retenciones se han registrado a las 16:20 horas de este domingo en la autopista A-1, a la altura de Vitoria-Gasteiz sentido Irun, por la afluencia de tráfico, según ha informado el Departamento de Seguridad. Al rato han finalizado, aunque el tráfico es denso en la zona.

Estas retenciones se debían, han dicho, a la 'operación retorno', por la que una gran cantidad de vehículos se están desplazando desde el sur del España hacia Euskadi y Francia.

Además, hacia las 14:00 horas de esta tarde, un accidente en la N-622 a la altura de Zigoitia entre una moto y un turismo ha provocado que el motorista sufriera graves lesiones, y ha sido trasladado al Hospital de Txagorritxu con pronóstico grave. La vía ya ha recuperado el tráfico normal.

